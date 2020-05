Arezzo, decine di morti nelle Rsa per Coronavirus: nuovo esposto in procura per accertare i fatti

Vogliono la verità sulle morti nelle Rsa di Montevarchi e di Sarteano e per questo hanno presentato esposti alle procure della repubblica di Arezzo e Siena.

L’associazione Codici (Centro per i diritti del cittadino), con sede nazionale a Roma, rende nota l'iniziativa giudiziaria. "Quelle di Montevarchi e Sarteano sono due delle tante, troppe strutture dove si sono verificati contagi e decessi a causa del Coronavirus. Riteniamo necessario – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – accertare se nelle strutture sono stati rispettati i protocolli e le convenzioni per la cura delle infezioni da virus Covid-19, se le Rsa erano dotate di un efficace ed efficiente sistema di Risk Management, se la figura del Risk Manager è stata affidata a professionisti che non potevano entrare in conflitto con incarichi già rivestiti nell’ambito della struttura o del gruppo di appartenenza, se i competenti Servizi Asl hanno ricevuto il Piano per la Gestione del Rischio Clinico da parte delle strutture, se la Documentazione Valutazione Rischi è stata aggiornata nella parte che riguarda il rischio biologico ed infine quali provvedimenti consequenziali hanno adottato Rspp, Rla e Medico Competente".

L'associazione prosegue: "Abbiamo chiesto inoltre alle Procure di acquisire le cartelle cliniche delle persone decedute per accertare le patologie di cui erano affette e le cure apprestate per il Covid-19. Bisogna fare luce su quanto accaduto ed invitiamo i familiari degli anziani ospiti delle Rsa a contattarci, siamo pronti a fornire il nostro supporto legale affinché venga fatta chiarezza. È possibile rivolgersi all’associazione Codici inviando una email a segreteria.sportello@codici.org."

L'inchiesta sui decessi nelle Rsa del Valdarno, 19 a Montevarchi e 12 a Bucine, per un totale di 31 casi, è già al centro di un fascicolo aperto dalla procura di Arezzo dal procuratore facente funzioni Luigi Bocciolini, con ipotesi di reato contro ignoti omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e violazioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Decine infatti i contagiati tra ospiti e operatori sanitari delle cooperative che lavorano nelle Rsa.

Indagini affidate al Nas dei Carabinieri di Firenze. Non risultano, ad oggi, mercoledì 13 maggio, sopralluoghi dei carabinieri nelle residenze assistite per prelevare documenti.