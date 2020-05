Arezzo, Coronavirus: un solo positivo in più e dodici guariti. Ecco dove

Un solo nuovo positivo al Coronavirus in tutto il territorio dell'Asl Toscana sud est. E' una persona della provincia di Arezzo, 53 anni, di Loro Ciuffenna. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria locale nel report che descrive la situazione dalle ore 14 del 12 maggio alle 14 del 13 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19.

I guariti nel territorio della Asl sono 22, dei quali 6 in provincia di Siena, 12 ad Arezzo, 4 a Grosseto. In particolare le persone che con il secondo tampone negativo sono guarite dal virus sono, rispetto ai comuni di sorveglianza: Arezzo 2, Badia Tedalda 1, Bibbiena 1, Castiglione d'Orcia 1, Cavriglia 1, Chianciano Terme 1, Colle di Val d'Elsa 1, Grosseto 1 Monterotondo Marittimo 1

Montevarchi 3, Orbetello 1, Pratovecchio Stia 1, Roccastrada 1, San Giovanni Valdarno 1, San Quirico d'Orcia 1, Sansepolcro 1

Sarteano 1, Sinalunga 1, Terranuova Bracciolini 1.

Non si è registrato nelle ventiquattro ore nessun nuovo decesso.

In totale 406 casi in carico all'azienda sanitaria Toscana sud est. Tra questi 272 persone sono in isolamento domiciliare, 53 in Ospedale, 996 guariti. Nei giorni 12 e 13 maggio, i tamponi analizzati sono 1056, tra cui sono stati individuati 35 positivi (ripetizioni + nuovi casi).