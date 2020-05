Arezzo, botte tra cognati fuori dal tribunale dopo udienza

Botte tra cognati fuori dal tribunale di Arezzo dopo l’udienza di un processo “Covid”, di quelli cioè che si celebrano nonostante il rallentamento dell’attività giudiziaria per l’emergenza Coronavirus. Un caso di maltrattamenti in famiglia, classificato come reato contro le fasce deboli, quindi da portare avanti.

La scena violenta si è verificata nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, fuori dalla Vela e sono dovuti intervenire il 118 con l’ambulanza e la Volante della polizia. Era stata appena sentita davanti al giudice Ada Grignani e al pm Luigi Niccacci una donna parte offesa nel processo all’ex marito: lei assistita dall’avvocato Laura Fanticelli e lui dall’avvocato Francesco Molino.

Una di quelle tristi storie ambientate tra le mura domestiche, spesso di sopraffazioni, angherie, violenze. O semplici contrasti e incomprensioni che finiscono però in tribunale. Ebbene, dopo un’udienza svoltasi con clima teso, nel palazzo di giustizia semivuoto, all’uscita sono venuti alle mani l’ex marito della donna, imputato nel processo, e il fratello della donna. Attimi di paura, con alcuni passanti, anche una signora e un bambino piccolo, spettatori della scena.

Provvidenziale l’intervento dell’agente del Corpo Vigili Giurati che ha diviso i due. Il fratello della donna sarebbe rimasto leggermente ferito ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici.