Arezzo, morto nello schianto con aliante: secondo la perizia incidente per errore umano

Enzo Acanti era un pilota molto esperto, ma quel giorno qualcosa andò storto. A bordo del suo aliante il decollo fu problematico, lui prese la decisione sbagliata e in un istante fu la fine, nel velivolo schiantato al suolo. “Errore umano”: è questo l’esito della consulenza tecnica sulla tragedia del volo costata la vita al 74enne valdarnese di Faella. Era il 17 marzo 2019.

L’incidente avvenne a Castiglion Fiorentino, nell’aviosuperficie di Montecchio Vesponi. E sulla base della perizia il pm Angela Masiello si accinge a chiedere l’archiviazione per Antonello Budini Gattai, proprietario del campo di volo, indagato per la morte di Acanti, suo amico. Quel pomeriggio l’uomo azionava il verricello al quale era legato l’aliante per farlo volare. Ma la fase di decollo fu anomala, Enzo Acanti non assunse l’assetto di salita, i 45 gradi standard. Non avrebbe preso quota.

A quel punto, è stato ricostruito dall’inchiesta, fu corretta la manovra di Budini Gattai di allentare la tensione del cavo e sganciarlo: il pilota aveva davanti a sè un’ampia porzione della pista, lunga ottocento metri, per atterrare in sicurezza senza andare fuori campo. Invece in quei maledetti istanti Enzo Acanti deviò sulla destra, verso il campo laterale alla pista, nel tentativo di tornare al punto di partenza e così facendo, il velivolo rimase esposto al vento sfavorevole che finì per far precipitare l’aliante.

Nell’impatto a terra non ci fu nulla da fare per l’uomo. Il verricellista accorse, lanciò l’allarme, a Montecchio arrivò l’ambulanza del 118 ma tutto risultò tutto vano. Anni prima il fratello d Enzo Acanti, Roberto, conosciuto come “Canarone” aveva perso la vita pure lui in una tragedia dell’aria. Precipitò con un ultraleggero. Il 17 marzo di un anno fa gli accertamenti furono svolti sul posto dai carabinieri di Castiglion Fiorentino e gli ispettori dell’Enac eseguirono un sopralluogo. Il proprietario della struttura, addolorato per la morte dell’amico, venne iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti del caso.

Il pm Angela Masiello si è poi avvalsa di un esperto, il tenente colonnello dell’Aeronautica, Roberto De Luca, per la ricostruzione dell’incidente e l’individuazione delle cause. Il consulente ha studiato il caso, con sopralluoghi e visione del rottame dell’aliante, arrivando alla conclusione che la tragedia fu frutto di circostanze avverse senza responsabilità di terzi. L’aliante trascinato dal verricello agganciato al mezzo di Budini Gattai non si era alzato come previsto dell’angolo standard di 45 gradi. Il manovratore del verricello allentò la tensione togliendo potenza al motore per interrompere il lancio, e per il pilota ci sarebbe stato tutto lo spazio per arrestarsi.

Invece ci fu la virata di 180 gradi, forse per il panico, con l’incrocio tra velivolo e corrente d’aria. Lo stallo. E lo schianto da una ventina di metri di altezza. Enzo Acanti, innamorato del volo, fino alla fine, ha lasciato un grande vuoto tra quanti lo conoscevano.

Luca Serafini