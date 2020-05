Arezzo, mercato al completo ancora non c'è una data. Ambulanti senza risposta

“Sulla riapertura completa del mercato ci stiamo lavorando”. E’ quanto risponde il sindaco Ghinelli alla domanda su quando anche gli ambulanti dei generi non alimentari potranno ricominciare a lavorare. Ieri si è tenuta una riunione organizzata da Anci Toscana proprio per parlare con i Comuni capoluogo sul problema della riapertura dei mercati sia all’aperto che al chiuso. “Questa riunione - ha detto Ghinelli - è servita per sentire l’opinione di tutti per poi fare un documento che possa ispirare la Regione Toscana e che valga per tutti. Perché avrebbe poco senso che il sindaco di Arezzo tenga chiuso il mercato e magari lo aprono nei comuni limitrofi”. “Non è facile - dice il primo cittadino - perché i mercati nelle nostre realtà urbane si svolgono in condizioni e in zone diverse le une dalle altre. C’è chi lo fa nelle piazze e chi nelle strade. Aspettiamoci una determinazione tra domani e dopo domani”. Intanto c’è un piano per modificare l’assetto dei banchi. “La nostra polizia locale insieme all’ufficio attività produttive e all’ufficio traffico hanno studiato una evoluzione materiale del mercato che consente di allungarlo”.