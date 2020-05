Arezzo, nuovo presidente del tribunale: unanimità al Csm per Pezzuti, ora il plenum

Il giudice Valentino Pezzuti, 63 anni, sarà il nuovo presidente del tribunale di Arezzo. E’ stato indicato all’unanimità dalla quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura. Ora, con il concerto del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, manca il passaggio finale al plenum del Csm per rendere esecutiva la nomina. Pezzuti guida il tribunale di Lucca e proprio la sua esperienza direttiva ha giocato a suo favore nel concorso per coprire il posto rimasto vacante ad Arezzo con le dimissioni di Clelia Galantino, la scorsa estate. Il palazzo di giustizia aretino è attualmente retto dall’esperto giudice aretino Giovanni Fruganti, presidente della sezione penale, che con la quiescenza della presidente Galantino ha svolto le mansioni di facente funzione.

Nelle ultime settimane ha anche disciplinato e organizzato l’attività per la complessa fase successiva al lockdown per l’emergenza Coronavirus. La staffetta tra Pezzuti e Fruganti dovrebbe avvenire dopo l’estate, ma non ci sono tempi certi. A designare ufficialmente il presidente sarà il plenum del Csm in una delle prossime adunanze. Sul nome di Pezzuti, originario di Napoli, in magistratura giovanissimo, quando aveva 22 anni e mezzo, sono stati tutti concordi in commissione. La quinta, quella che in seno al Csm si occupa del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il presidente è Mario Suriano e ne fanno parte Michele Cerabona, Piercamillo Davigo, Marco Mancinetti, Loredana Miccichè, Alberto Maria Benedetti. Tra i candidati alla presidenza del tribunale di Arezzo, otto, c’era anche un giudice aretino, Danilo Sestini, che quindi non ce l’ha fatta. Svolge le sue funzioni e i consigliere in Cassazione.

I giudici presenti al tribunale di Arezzo sono: Stefano Cascone, Marco Cecchi, Lucia Faltoni, Giovanni Fruganti, Ada Grignani, Michela Grillo, Alessandra Guerrieri, Carmela Labella, Claudio Lara, Fabio Lombardo, Federico Pani, Fabrizio Pieschi, Giorgio Rispoli, Marina Rossi, Filippo Ruggiero, Giulia Soldini. Entro l’anno previsto l’arrivo di rinforzi, dopo le richieste di tribunale, avvocati e parlamentari.

Mentre va verso una soluzione la vacanza del ruolo di presidenza del tribunale, a inizio giugno (il 10 salvo slittamenti) il Tar del Lazio affronta nel merito la complessa vicenda sulla mancata riconferma del procuratore Roberto Rossi per altri cinque anni dopo i primi cinque. Era stata proprio la quinta commissione a destituire Rossi, che ha impugnato la delibera del Csm. Nella procura retta da Luigi Bocciolini, procuratore facente funzione, il pm Rossi lavora con i colleghi. Il concorso per la nomina del successore è stato stoppato in attesa della decisione del Tar.

Luca Serafini