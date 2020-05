Arezzo, Coronavirus: ventesimo morto alla Rsa di Montevarchi, un terzo degli ospiti non c'è più

Un terzo degli ospiti della casa di riposo di Montevarchi non c’è più. Erano sessanta, ne sono morti venti. L’ultimo ieri mattina all’ospedale San Donato. Contagiato dal Coronavirus nella struttura di via Pascoli, non ce l’ha fatta. Stavolta non si tratta di un anziano. Aveva 67 anni. Un degente con altri problemi, come se ne trovano nelle Rsa. Ora il bilancio dei morti tra Asp di Montevarchi e Fabbri Bicoli di Bucine (12 decessi) sale a 32.

“L'ennesima ferita per la comunità”, ha scritto il sindaco Silvia Chiassai Martini nel suo profilo facebook. “Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”. Dell’inchiesta della procura di Arezzo, contro ignoti per omicidio colposo plurimo, lesioni e violazioni alle norme sulla sicurezza nel lavoro, nulla si sa. I Nas non si sono visti nelle due residenze. Probabilmente occorre una preparazione precedente su un fronte d’indagine non ordinario, dove si ha a che fare con una epidemia e con l’accavallarsi di più enti e soggetti. I Comuni proprietari delle strutture, nel caso di Montevarchi una Asp (azienda di servizi alla persona), le cooperative, il servizio sanitario regionale intervenuto nella fase del contagio.

Nel caso dell'ultimo deceduto, a inchiesta aperta, si dovrebbe procedere all'esame autoptico. La salma è trattenuta in obitorio.

Nella home del sito della Rsa di Montevarchi scorrono le immagini serene di momenti di condivisione tra anziani. In poco più di un mese la strage. I positivi rimasti dentro, una ventina, sono seguiti dalla Asl (che dovrebbe restare fino a luglio nella Rsa), venti sono al cimitero o cremati, i negativi sono in altre strutture: a Foiano. A fine maggio scade la convenzione con la cooperativa, ‘licenziata’ dal sindaco. A Bucine segnali di miglioramento tra la ventina di contagiati del piano zero: effettuati i secondi tamponi. Quaranta i negativi. Oggi in Comune a Bucine il sindaco Nicola Benini incontra il Comitato dei parenti, contrario a trasferimenti di ospiti tra Bucine e Montevarchi, e la cooperativa. Decisione la prossima settimana dopo la riunione della Conferenza dei sindaci.

Luca Serafini