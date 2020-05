Arezzo, Andrea Moretti ottiene revoca confisca del super palazzo. Yacht invenduto causa Covid

Nel ping pong infinito di confische milionarie e sequestri tra i Moretti e lo Stato, c’è un punto a favore di non poco conto per Andrea, il 41enne figlio di Antonio, patron del gruppo della moda, del vino e dell’immobiliare. Con provvedimento del 13 maggio è stata annullata la confisca dell’antico e prezioso palazzo di Bianca Cappello, a Firenze.

Una disputa lunga e serrata tra Andrea Moretti e lo Stato. Le quattro pagine firmate dal giudice delle esecuzioni di Arezzo, Stefano Cascone, sembrano chiudere la partita. L’edificio non può essere requisito perché l’imprenditore si era accordato con l’Agenzia delle Entrate dopo la condanna per i mancati versamenti di ritenute, Ires e Iva per gli anni 2006 e 2007. Una evasione di circa due milioni e mezzo. Ma la Cassazione mesi fa ha rilevato che Moretti jr ha pagato il debito erariale attraverso il procedimento di accertamento con adesione, nel 2011.

Un accordo con l’amministrazione finanziaria che fa decadere la confisca. La revoca dell’esproprio è importante per Andrea Moretti, imprenditore che tra le varie attività conduce la catena di negozi Pull Love. Tuttavia il palazzo fiorentino non torna nella sua piena disponibilità.

Resta sotto sequestro per la vicenda del presunto autoriciclaggio da 25 milioni che portò ai domiciliari il quarantenne, il babbo Antonio e due stretti collaboratori. Il lockdown della giustizia per il Coronavirus ha fatto dilatare i tempi di chiusura dell’inchiesta, ma prima dell’estate il pm Marco Dioni dovrebbe chiedere i rinvii a giudizio. Quella maxi inchiesta è incentrata sull’utilizzo di soldi ritenuti provento di reati fiscali e tributari, per operazioni tra Italia ed estero all’oscuro dell’erario.

Vicenda guerreggiata tra l’accusa e le difese, che il mese scorso hanno salutato con favore il ricalcolo dei beni sequestrati ai Moretti. Troppi: 11 milioni in più. Un errore di calcolo che, a sentire gli inquirenti, trova spiegazione nel fatto che i bilanci delle società del gruppo erano fasulli, con l’indicazione di valori “sgonfiati” rispetto a quelli reali. Solo le successive perizie hanno consentito di far ordine. Da qui il “taglio”, ad opera dello stesso pm, di una parte di beni sequestrati. Sulla intricata questione si attende l’ulteriore pronunciamento del tribunale. Vedremo, alla fine, su quali cifre i Moretti saranno chiamati a rispondere.

Intanto la mancata confisca del palazzo fiorentino dove il granduca incontrava furtivamente l’amante Bianca Cappello - successo legale ottenuto dagli avvocati Niki Rappuoli e Roberto Cordeiro Guerra - consente a Moretti jr di disporre di un immobile spendibile per decurtare le pendenze tributarie in sospeso. Un bene invece irrimediabilmente perso è lo yacht Lapedo simbolo dei fasti dei Moretti. L’asta, andata deserta, era stata rilanciata a marzo ma il Covid-19 l’ha fatta slittare. A giorni la nuova data. Si parte da 790 mila euro.

Luca Serafini