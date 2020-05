Arezzo, Coronavirus: un caso positivo a Pieve (29 anni) scoperto grazie a test sierologico fatto per scrupolo

Coronavirus, un solo caso positivo in più in provincia di Arezzo. Una persona di Pieve Santo Stefano, 29 anni, che ha scoperto di essere contagiata grazie al test sierologico fatto su propria iniziativa, con successiva conferma del tampone. Un atteggiamento coscienzioso, che è stato sottolineato anche dal sindaco di Pieve, Claudio Marcelli.

La persona, ha spiegato in un videomessaggio il primo cittadino di Pieve, in pieno lockdown aveva accusato sintomi ma fu ritenuto di non procedere a tampone. In modo responsabile la persone rimase a casa e con la fine del lockdown si è posta il problema e si è sottoposta in modo autonomo, per scrupolo, al sierologico che ha evidenziato una lieve positività confermata dal tampone.

Nel confronto con i medici si parla di caso in fase di guarigione. La persona è in casa in quarantena e sono state avviate tutte le pratiche per l'indagine epidemiologica.

Per il resto in provincia di Arezzo, in base al report quotidiano dell'Asl, la curva dei contagi (in totale 668 sui 9.859 della Toscana) resta bassa. Tre i guariti nell'Aretino. Un deceduto, ospite della Rsa di Montevarchi, dove i decessi sono saliti a 20 con totale di 32 se si aggiunge la Rsa di Bucine. Sulle case di riposo in corso una inchiesta per omicidio colposo plurimo contro ignoti.