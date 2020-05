Arezzo, donna si perde e resta intrappolata nel bosco: salvata da carabinieri e vigili del fuoco

Anziana donna si perde e rimane intrappolata nel bosco: individuata e salvata dai carabinieri e dai vigili del fuoco. E' successo in Casentino nella tarda serata di giovedì 14 maggio.

Intorno alle 19.30 la Centrale Operativa della Compagnia di Bibbiena è stata allertata dai familiari della signora, 88 anni, che intorno alle 18 era uscita di casa per prendere un po' d’aria, ma aveva fatto perdere le proprie tracce. Immediatamente è stato dispiegato sull’area del Comune di Talla, tra la Frazione di Bicciano e la Località Gechena, un nutrito dispositivo per la ricerca, composto dagli equipaggi impiegati nei servizi di controllo del territorio della Compagnia di Bibbiena.

Alle 21.30 la svolta: i due militari della Stazione di Talla, hanno notato un movimento tra le piante ai limiti dell’abitato della Località Gechena, ove insistono poche abitazioni, per lo più seconde case.

Accorsi i colleghi della Radiomobile, della Stazione di Rassina e Bibbiena, tra le piante, stesa a terra, è stata ritrovata l’anziana. Con il supporto dei Vigili del Fuoco è stato necessario tagliare le piante che impedivano il recupero della donna. I sanitari del 118 intervenuti, dopo averla soccorsa, la trasportavano all’Ospedale di Siena per accertamenti. Non risulta essere in pericolo di vita.