Arezzo, scala in bici due volte l'altitudine dell'Everest, pazza impresa: 40 ore no stop a Cortona

L’Everest non gli basta. Andrea Bartemucci ne scala due. In bicicletta, ma senza doversi spostare in Asia. Sì, il ciclista estremo di Cortona pedalerà sulle strade di casa, da Camucia alla Fortezza del Girifalco, su e giù per tutte le volte che serve - cinquanta - per totalizzare gli 8.848 metri di dislivello del monte più alto del mondo. Moltiplicato per due, però: 17.696 metri da scalare.

Infatti si chiama “Double Everesting” ed è una prova di ultra ciclismo che appassiona ed esalta alcuni pazzi delle due ruote. Come lui, il professore di motoria cortonese, abituato a massacranti e infiniti percorsi. Bartemucci l’Everesting lo ha già praticato negli anni scorsi scalando a ripetizione il Monte Petrano, nelle Marche. Stavolta, tra oggi e domani, si cimenta nella sua Cortona con cifre e fatica raddoppiate.

Starà ore e ore (quaranta) in sella. Sempre a mulinare le gambe in bici, fermandosi solo per alcune micro pause dettate da necessità fisiologiche. Roba da “pazzi”, come lui stesso si definisce. “La prima cosa che ho pensato di un Everesting è stata che non aveva senso. Poi, guardando un amico farne 4, mi si è accesa una lampadina”, dice Andrea Bartemucci, che due anni fa è stato anche eletto Aretino dell’Anno dai lettori del Corriere di Arezzo, sull’onda delle sue imprese che gli sono valse anche la maglia tricolore della disciplina sportiva. “Fare un Everesting è perseveranza, è una lotta lunghissima contro te stesso. È scavare in profondità dentro di te. È trasmettere un'emozione”, prosegue il prof ciclista, 31 anni, insegnante alle scuole medie di Cortona, Fratta e Foiano della Chiana.

“Proprio questo spero: in un periodo particolare come questo, vorrei dedicare questo doppio Everesting, a chi ha paura di domani. La cosa che mi emoziona di più è poterlo fare nella città in cui vivo e che per me è la più bella del mondo. Mi emoziona ancora di più farlo nei giorni in cui avremmo festeggiato la nostra Patrona Santa Margherita, di cui ero un piccolo Araldo ai tempi delle scuole medie”. Mentre Andrea si accinge a salire in sella per centrare l’obiettivo, ci tiene a far sapere che per l’occasione è possibile sostenere il progetto Rideforsm per la ricerca contro la Sclerosi Multipla, comprando un completino come quello che Bartemucci userà per questo tentativo, oppure altri gadgets. Il sito internet di riferimento è www.solosalita.it/prodotto/rideforsm/). L’impresa di Andrea Bartemucci arriva dopo il lungo periodo di quarantena che anche i ciclisti hanno sofferto.

Settimane e settimane di astinenza dalla bici sulle strade, costretti in casa, ma con Andrea che ha proseguito la sua preparazione con i rulli, collegato a Zwift e con un monitor davanti agli occhi con la strada simulata. “Mi sento un po’ un criceto” ci aveva confidato nei giorni del lockdown “ma riesco lo stesso a prepararmi per i prossimi obiettivi”. Detto fatto. Finito il divieto, anche Bartemucci ha potuto riprendere le sue abitudini di stradista con lunghe, anzi lunghissime percorrenze. Certe restrizioni contro la diffusione del contagio sono ancora vigenti, ma Bartemucci rassicura che il suo Everesting sarà rigorosamente entro le regole. “Essendo un evento in solitaria, tranquilli rispetterò tutte le normative del DPCM e del codice della strada”, dice super Andrea. Non c’è rischio di infrangere il distanziamento sociale. La concentrazione è alta, la muscolatura è calda. L’Everest sotto casa è lì, pronto per essere scalato. Due volte.

Tra oggi e domani (partenza alle 5) Bartemucci si sciroppa 700 chilometri di salita, dalla rotonda di Camucia fino al Girifalco, vicino al santuario di Santa Margherita e dove Jovanotti prepara i suoi brani, cercando di impiegare il minor tempo possibile.

Luca Serafini