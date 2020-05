Arezzo, in negozio gel, spray sui vestiti provati, appuntamenti: così lo shopping moda in mascherina

La scelta della nuova t-shirt, dei blu jeans o della gonna, sarà quasi chirurgica. Dimenticatevi scene del passato di mani frenetiche che afferrano capi d’abbigliamento sulle grucce o nei ripiani dei negozi, cataste di indumenti provati nei camerini, e l’affollamento tipico dei negozi di abbigliamento. Distanze, igiene, protezione, massimo rigore: da lunedì cambia tutto. “Noi ci siamo preparati, come credo tutti i colleghi e ci avviciniamo all’apertura con curiosità e ottimismo”, dice Paolo Mantovani, rappresentante per Confcommercio Arezzo dei dettaglianti del settore e membro della Camera italiana dei Buyer della Moda.



Cosa deve sapere il cliente?

“Che si entra in base alle presenze nel negozio e agli spazi disponibili. Sarà nostra cura controllare che l’afflusso sia regolare e sicuro. E ci sono percorsi in entrata e uscita da seguire”.



Protezioni.

“Va indossata la mascherina e usato il gel per le mani all’ingresso. Va mantenuto il distanziamento sociale di un metro e ottanta sia con gli altri clienti che con il personale”.



Misurazione della febbre?

“Non è prevista per i clienti. Per i dipendenti può essere fatta e siamo attrezzati, ma in caso si fa in locali diversi da quelli al pubblico”.

La cosa più complessa è quella dei capi usati. Magari si strofinano su naso e bocca. Come funziona?</CF>

“Una volta provati, se non acquistati, vengono tolti dalla vendita per alcune ore e sottoposti, in un locale a parte rispetto al negozio, ad un trattamento specifico con spray igienizzanti. Per certi indumenti si può anche limitare la prova, per altri no”.

Per consentire un afflusso più contingentato allungherete gli orari?

“Direi di no. Piuttosto noi abbiamo deciso che al mattino i clienti possono venire su appuntamento, in modo da avere un servizio più personalizzato. Il pomeriggio apertura libera. Ogni addetto è istruito in base alla pianta dei locali per regolarsi sugli spazi, i movimenti, ed evitare contatti”.

Vi sentite imbrigliati da queste restrizioni?

“C’è una consapevolezza diffusa, tutti ormai siamo informati rispetto all’emergenza, ai rischi. Il buon senso in questi casi è il miglior pilota di noi stessi. Confido nella responsabilità delle persone”.

Lo chiamano ‘new normal’: ma sarà così?

“Io sono ottimista”.

Anche sulle vendite?

“Andiamo step by step. Da quanto ho avuto modo di percepire nell’attività di queste settimane sull’on line e nei magazzini, c’è voglia di acquisti. Nei limiti del possibile di ognuno, certo. Ma ho ricevuto personalmente molte domande. E io sono curioso di verificare”.

In città e in provincia l’acquisto di abbigliamento ai tempi Covid sta per partire. Dall’Outlet al negozio sotto casa, sarà tutto diverso da prima. Shopping anti contagio.

Luca Serafini