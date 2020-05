Addio a Enzo Gradassi: nelle sue opere la storia di Arezzo

Addio a Enzo Gradassi, grande conoscitore della storia locale e in particolare della Resistenza, autore di saggi e pubblicazioni dedicate alle vicende del territorio aretino. Aveva 69 anni e aveva prestato la propria attività in Provincia, all'ufficio stampa e poi all'ufficio cultura, per poi dedicarsi alla ricerca storica e ai suoi libri. Tra i messaggi di cordoglio quello di Santino Gallorini: "Ci ha lasciato Enzo Gradassi, uno dei più grandi e attenti storici della Resistenza aretina. Lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato. Per tutti i personaggi che ha riscoperto, spesso liberandoli da quell’alone leggendario che ne aveva coperto gli aspetti veritieri. Personaggi importanti, personaggi umili, personaggi noti alle cronache e altri sconosciuti ai più". La camera ardente sarà allestita alla Misericordia: martedì alle 17 una cerimonia laica sarà tenuta nel roseto del cimitero di Arezzo.