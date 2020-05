Arezzo, a Cortona impresa del professore di motoria: doppio Everest in bici in 33 ore. Tre dediche

Ha scalato l’Everest due volte. E’ partito con il sorriso, alle 4.20 di sabato mattina, 16 maggio 2020. E’ arrivato con lo stesso sorriso nel primo pomeriggio di domenica. In mezzo 18.033 metri di dislivello (due volte la montagna più alta del mondo, anzi di più), 33 ore in bicicletta, 599 chilometri macinati di giorno e di notte su e giù dalla sua Camucia alla Fortezza del Girifalco, sopra la basilica di Santa Margherita, patrona di Cortona.

GUARDA VIDEO: Bartemucci e i numeri dell'impresa in bicicletta

Ci sono campioni del silenzio, dell’umiltà e della perseveranza. Andrea Bartemucci, 31 anni, insegnante di motoria alle medie, ciclista estremo, è uno di loro.

Niente telecamere, nessuna autorità con la fascia al petto a complimentarsi con lui, zero strombazzamenti per un’impresa straordinaria di forza e costanza.

“Ce l’ho fatta. Sono felicissimo per aver centrato l’obiettivo del doppio Everesting” dice Bartemucci, prosciugato dalla fatica ma gioioso per la sfida centrata, mentre scende dalla bici e con le residue forze la solleva verso cielo in gesto di trionfo.

“Non mi sono mai sentito solo perché ho sentito intorno il calore e il sostegno di molti che, incuriositi, mi hanno visto passare più volte per la stessa strada. Hanno capito, hanno iniziato a incitarmi. I miei alunni hanno fatto un tifo da giro d’Italia, i vicini di casa hanno pure messo uno striscione. Grazie a tutti. Un grazie enorme lo dico alla mia famiglia. Mia moglie è stata fantastica nel darmi assistenza e incitamento”.

Ha affrontato il vento e la pioggia, Bartemucci. La notte cruda e il caldo. Ha ripetutamente incrociato il semaforo alla Moreta, in un tratto impegnativo, che gli ha complicato le cose. Ha cercato di rispettare tutte le restrizioni dell’emergenza sanitaria, anche quando accanto a lui si formavano grappoli di cicloamatori per incitarlo.

Ha coperto il tratto Camucia-Girifalco non cinquanta volte, come previsto all’inizio, ma cinquantuno. “Si è verificato un problema di Gps che altrimenti avrebbe invalidato la prova” spiega Bartemucci “così per non sbagliare ho fatto un giro in più”.

Amici ciclisti gli hanno fatto compagnia, una colorata staffetta. Ma quella di Bartemucci è stata un’impresa in solitaria, lavorata con l’anima e i muscoli. Sport, correttezza, testa. E rispetto della natura: tutta la carta stagnola dei panini se l’è tenuta in tasca per non gettarla a terra.

Una cinquantina le borracce d’acqua bevute nelle interminabili 33 ore: formaggio e marmellata gli alimenti consumati. Gelato, alla fine, una volta tornato a casa. Ben 12.550 le calorie bruciate. Tre le dediche di questa folle maratona in salita, che Bartemucci ha intitolato “Pazzo per Cortona”: “Il doppio Everesting, al quale mi sono preparato anche nel periodo della quarantena, sui rulli, lo dedico a me e alla mia famiglia che mi sorregge nella mia particolare passione sportiva; è un omaggio a Santa Margherita, patrona di noi cortonesi, la cui festa nel giorno domenicale non si è potuta celebrare per le restrizioni; e poi vorrei dedicare questa sfida a tutti, come segno di tenacia e di sforzo per affrontare i problemi che ha provocato a ogni livello l’emergenza Coronavirus.” Si possono scalare anche le montagne più dure.

Ringraziamenti anche per il babbo, la suocera, zio Oliviero che si è emozionato. E per il piccolo figlio: “Sentirgli dire per la prima volta ‘Forza Babbo’ è stato commovente”. Meglio di una coppa.

Luca Serafini