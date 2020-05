Arezzo, arrestato dopo aggressione al cognato fuori dal tribunale

E’ stato arrestato l’uomo che mercoledì scorso è stato protagonista di un episodio movimentato all’esterno del tribunale di Arezzo: una violenta lite con il cognato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare il carcere per il 46enne, accusato di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale. Si sarebbe trattato quindi di una aggressione, con successive intemperanze verso gli agenti di polizia intervenuti.

L’episodio, che dovrà essere chiarito, è avvenuto dopo l’udienza del processo che vede l’uomo imputato per il reato di maltrattamenti. La moglie, dalla quale è separato, era stata sentita come parte offesa dal giudice Ada Grignani. Il 46enne aveva già in corso una misura interdittiva, che gli impediva di uscire dal comune di residenza, dopo precedenti episodi burrascosi. Ieri mattina è scattata la custodia cautelare, con l’uomo accompagnato in carcere. L’arrestato è difeso dagli avvocati Mirco Meozzi ed Emanuela Splendorini.