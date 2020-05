Arezzo, Coronavirus: due nuovi casi di contagio, di 45 e 30 anni. Ecco dove

Due nuovi casi di contagio da Coronavirus in provincia di Arezzo. E' questo l'aggiornamento relativo alle 24 ore dalle 14 di domenica 17 maggio alle 14 del giorno 18 maggio 2020. Nella nota dell'Asl si parla di una persona del comune di Monte San Savino e una del Comune di Arezzo. Le età sono, rispettivamente, 30 e 45 anni.

Entrambi i nuovi casi di Covid-19 sono pauci sintomatici e vengono curati a domicilio.

Nel territorio dell'Asl Toscana Sud Est, in totale 321 casi in carico al servizio sanitario. Tra questi 214 persone sono in isolamento domiciliare, 43 in Ospedale, 1.089 guariti.

Nei giorni 17 e 18 maggio sono stati effettuati 405 tamponi tra cui sono stati individuati 12 positivi (ripetizioni+nuovi casi).

In Toscana complessivamente sono 9.961 i casi di positività al Coronavirus, 13 in più rispetto a ieri.

I guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 6.399 (il 64,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 205.201, 1.179 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.075. Gli attualmente positivi sono oggi 2.573, l'8,2% in meno di ieri. Si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 83,8 anni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 267 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 373,5 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 535 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 349, Firenze con 337, Siena con 161.