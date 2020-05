Arezzo, dall'Umbria alla Toscana per giocare alle slot e rubare soldi con sistema ingegnoso: denunciati

Giocatori di slot machine riuscivano con l'inganno a ottenere soldi utilizzando un sistema ingegnoso. Un cittadino albanese e uno italiano, entrambi dell'Umbria, di Città di Castello e Perugia, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di San Giovanni Valdarno al termine di una attività di indagine partita a dicembre 2019.

I pendolari delle macchinette avevano realizzato, artigianalmente, un oggetto di metallo che, inserito all’interno della fessura dove venivano messe le monete, permetteva di iniziare lo stesso la giocata, mentre i soldi inseriti non venivano incamerati dalla slot ma restituiti ai due giocatori.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il gestore di un locale di San Giovanni: tra vincite elargite e soldi non riscossi, ha potuto dimostrare un ammanco di ben 2.500 euro, tutti sottratti nelle volte in cui i due si erano presentati presso la sua sala.

Alla fine dello scorso anno il gestore del locale aveva segnalato le vincite sospette da parte della coppia: in alcuni casi aveva notato i due armeggiare intorno alle slot. E poi risultavano sospette il numero delle volte che i due giovani erano entrati per giocare alle slot.

Una successiva verifica elettronica, paragonando il numero delle giocate a fronte dei soldi effettivamente riscossi, aveva fugato ogni sospetto ed erano apparsi evidenti i mancati incassi, pertanto l’uomo si era recato alla Stazione dei Carabinieri portando con sé i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

I militari della Stazione di San Giovanni Valdarno, oltre all’attenta visione dei filmati, hanno sentito gestore e testimoni, nonché esaminato alcune attività d’indagine simili, condotte da altre stazioni dell’Arma della Toscana; l’incrocio di ogni informazione raccolta, ha permesso di identificare con certezza i due, resisi artefici di altrettanti furti realizzati col medesimo modus operandi.

Dall’attività condotta dai Carabinieri sangiovannesi, è emerso come i due avessero già precedenti specifici poiché, con le medesime modalità, si erano resi artefici di altri furti in altre sale slot della Toscana. Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per furto aggravato e continuato ed, inoltre, saranno proposti per la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune.