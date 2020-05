Jovanotti alla "frontiera" di Sansepolcro non può uscire dalla Toscana e riceve chitarra dall'Umbria

Scambio alla “frontiera” di Sansepolcro per Jovanotti. Lorenzo Cherubini ha scherzato sul pasticcio dei confini tra Umbria e Toscana invalicabili per questioni burocratiche. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha predisposto un atto che però non trova corrispondenza in un omologo provvedimento umbro.

Oggi pomeriggio, martedì 19 maggio, Jova si è recato alla stazione di rifornimento Piccini Fuels per ricevere una chitarra. Sui social, scherzando sulla situazione, ha scritto: “Al confine tra Umbria e Toscana avviene lo scambio. Avviene lo scambio, perché io non posso andare in Umbria. È arrivato 'Fresco' alla frontiera di Sansepolcro che mi consegna una chitarra che adesso caricherò nella macchina”.

Fresco, cioè Freschezza è l’amico tifernate che si occupa del suono durante i concerti. Dopo un caffè al bar (riconosciuto nonostante la mascherina) Lorenzo è tornato a Cortona.