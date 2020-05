Arezzo, prete dà ostia con le pinzette: vescovo contrariato per strappo al protocollo della Comunione

Il prete distribuisce le ostie con la pinzetta eucaristica e il vescovo deplora l'iniziativa. Succede a Centoia, località del vasto comune di Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista dell'iniziativa è il parroco don Fabio Magini. La prima messa con i fedeli, dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus, ha visto il sacerdote dare l'Eucarestia con l'utilizzo della pinzetta, non previsto dal protocollo deciso dai vescovi della Toscana.

Le modalità di distribuzione della Comunione non sono piaciute al vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, monsignor Riccardo Fontana. Con inevitabile richiamo al parroco cortonese, invitato ad attenersi alle disposizioni.

Lunedì 18 maggio, dopo il via libera dato dal governo alla celebrazione dei riti religiosi, a Centoia come in in tutte le chiese i fedeli erano tornati davanti all'altare. “Finalmente siamo ripartiti, era un desiderio mio ma di tutti i fedeli che frequentano questo luogo sacro”, aveva detto uscendo dalla chiesa don Fabio. “Ho optato per la pinzetta eucaristica per la distribuzione delle ostie benedette, perché lo ritengo un modo meno invasivo per quella che è la distribuzione del Corpo di Cristo. Gli altri metodi previsti come il lavaggio delle mani, prima della Comunione, o ancora l'uso dei guanti non li ho ritenuti adatti”.

Una scelta netta. “La distribuzione dell'Eucarestia è il momento più importante e più sacro di tutta la Messa e quindi non lo possiamo "profanare" con l’impiego di materiali strani. La pinzetta mi sembra la forma più rispettosa e igienica che possa esistere, inoltre le ostie contenute in sacchettini di plastica, vengono calati nel calice, poco prima della celebrazione, quindi è davvero tutto sterile, senza alcun contatto”.

Lo stesso giorno in Cattedrale, monsignor Fontana aveva ripreso le cerimonie con la presenza fisica dei fedeli, attuando la modalità di distribuzione dell'Eucarestia secondo il protocollo. Mani nude, senza guanti, con lavaggio a vista con acqua e sapone.

A Cortona, la diversa interpretazione di don Fabio, richiamato per la sua iniziativa.