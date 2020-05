Arezzo, arrestato con la droga dopo segnalazione sulla chat dei commercianti

Operazione della Polizia Municipale di Arezzo in via Piave, zona Saione: arrestato un cittadino extracomunitario irregolare in possesso di 37 grammi di marijuana.

A seguito di una segnalazione pervenuta tramite la chat whatsapp dei commercianti, due agenti della Polizia Municipale in moto si sono recati in via Piave per verificare una situazione sospetta.

Giunti sul posto, hanno notato la presenza di due cittadini extracomunitari irregolari, dediti al consumo di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione personale, a uno dei due è stato rinvenuto un quantitativo di marijuana pari a 37 grammi.

Gli agenti, coadiuvati dall'ispettore di turno, hanno provveduto a trarre in arresto l'uomo.