Arezzo, Coronavirus: zero nuovi contagi. Rsa, resta aperta la questione degli ospiti positivi

Non c’è numero più atteso dello zero nel bollettino quotidiano della Asl sotto la voce “nuovi contagi” da Coronavirus. E più grossa è la cifra in calce alla colonna “guarigioni” e più cresce la fiducia in una fase 2 senza marcia indietro.

Nelle ultime 24 ore analizzate dall’azienda sanitaria, tra le 14 di lunedì 18 maggio e le 14 di ieri, 19 maggio, non è stato registrato nessun nuovo positivo nel territorio della provincia di Arezzo. I due unici casi sono stati individuati in provincia di Siena, a Torrita, e a Follonica, Grosseto.

Zero anche i decessi, con la triste serie di croci che per la provincia di Arezzo, secondo l’Agenzia Regionale Sanitaria della Toscana, sono stati 45, di cui 32 nelle Rsa di Montevarchi (20) e Bucine (12).

In tutta la Toscana dall'inizio dell'emergenza i morti sono stati 992, tre in più rispetto al giorno precedente, +0,3%) a fronte di 9.968 contagiati (7 in più rispetto al giorno prima, + 0,1%).

Prende sempre più volume il numero dei guariti in tutto il territorio della Toscana Sud Est (1.103); 309 i casi in cura, di cui 42 ricoverati. Dall’inizio dell’emergenza nell’Asl Sud Est infettati in 1.503, di cui in provincia di Arezzo 649.

Il report lascia ben sperare: nelle strutture sanitarie medici e operatori si prodigano, sul territorio ognuno fala sua parte per arrestare il contagio. Resta in sospeso la questione degli ospiti delle Rsa valdarnesi: la Conferenza dei sindaci non ha deciso, mentre l’Asl sta valutando alcune strutture del Valdarno dove trasferire tutti i positivi rimasti a Bucine (13) e a Montevarchi (23).

I tamponi indicano man mano la guarigione di molti pazienti. Nelle Rsa cresce l’esigenza di restituire organizzazione regolare e i propri ambienti agli ospiti, specie quelli comportamentali e cognitivi: a Bucine si vorrebbe quanto prima liberare e sanificare il piano zero (dove sono stati concentrati i positivi) per restituirlo agli affetti da Alzheimer. L’idea di creare una Rsa positiva a Bucine o a Montevarchi, sembra tramontata.

Sopralluoghi e accertamenti in altre direzioni. Resta praticabile anche l’ipotesi San Donato, condizionata al fatto che il carico di pazienti Covid in ospedale, in calo, vada ancora ad alleggerirsi. Dopo la fumata nera di ieri, confronto aperto. Mentre l’inchiesta giudiziaria contro ignoti su decessi e contagi nelle Rsa viaggia sotto traccia senza clamori.