Arezzo, riparte il Valdichiana Outlet Village: come cambia lo shopping nel borgo della moda

“La vostra sicurezza non è un accessorio”. Con questo slogan apposto sui totem informativi, il Valdichiana Outlet Village ha riaperto i battenti. Il “restart”è all’insegna della sicurezza e della prudenza, con effetti tutti da calcolare su flussi, fatturati e occupazione.

Un migliaio di addetti, 140 negozi, 4 milioni e mezzo di visitatori annui: queste erano le cifre prima del lockdown. Ora si entra in un territorio sconosciuto. “Ripartire per garantire quell’indotto fondamentale per lo sviluppo socio economico delle nostre aree di riferimento”, dice l’amministratore delegato Volker Stinnes. L’incognita dei fatturati incombe qui come altrove. La certezza è quella di una ripartenza sicura e organizzata. I concetti di distanziamento sociale e protezione sono evidenti nelle vie e nella piazza Maggiore del villaggio delle griffe.

Percorsi disegnati a terra per ordinare la fila e contingentare gli accessi; procedure igieniche di sanificazione nei negozi; kit di protezione personalizzato a tutti i dipendenti; salviette monouso e dispenser igienizzanti con soluzioni idroalcoliche in svariate postazioni. Intensificata anche la vigilanza per il rispetto delle buone norme di comportamento volte a scongiurare possibili situazioni di contagio. La conformazione del Valdichiana Outlet Village, con i negozi a vista, l’ampiezza degli spazi dei punti vendita e quelli esterni, favoriscono la buona gestione del borgo della moda.

A incanalare e accompagnare i visitatori nella loro “esperienza di shopping”, sarà una segnaletica ad hoc. Nonostante le incognite della ripartenza, il gruppo MOMI, filiale della olandese Multi Mall Management, che fa capo al fondo Blackstone, tiene fede alle iniziative di generosità: dopo aver donato 100 mila euro a supporto dell’Ospedale di Mantova e della Fondazione Spedali Civili di Brescia, è stata predisposta la vendita a fini di charity di mascherine riutilizzabili personalizzate, dal design esclusivo per uomo e per donna. Verranno distribuite gratuitamente anche agli staff degli store e, per ciascuna mascherina venduta, parte del ricavato verrà donato in beneficenza.

Così, tra speranze e nubi, l’ad Volker Stinnes inaugura la fase 2 del Valdichiana Outlet Village; “Riapriamo i negozi (5 in Italia) per i visitatori, per i dipendenti e i brand, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. E’ una ripartenza con un doppio significato. Vogliamo accompagnare il nostro pubblico nel ricostruire una nuova quotidianità da vivere in totale sicurezza e al tempo stesso intendiamo trasmettere un messaggio forte e chiaro verso i territori che ci ospitano”.

L’amministratore delegato Stinnes prosegue: “Dobbiamo ripartire per l’attenzione che abbiamo alle nostre aree di riferimento. In piena emergenza, con Franciacorta e Mantova ci siamo messi al fianco di tutti gli attori impegnati in prima linea nell'emergenza sanitaria Covid-19, adesso dobbiamo affiancare le economie di tutti i nostri territori”. Intorno al borgo della moda ruota, oltre agli addetti diretti, un indotto nei servizi e nell’artigianato. L’outlet si riaccende ed è una scommessa per tutti.

Luca Serafini