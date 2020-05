Arezzo, a rischio l'apertura estiva della piscina di Castiglion Fiorentino: ecco perché

Sono giornate decisive per la riapertura o meno della piscina comunale di Castiglion Fiorentino nell'estate 2020, quella condizionata dalla pandemia. Il Comune e la Virtus Buonconvento, la società che ha in appalto la gestione dell'impianto, sono in stretto contatto per arrivare ad una decisione in merito, alla luce dei protocolli emanati dal Governo negli ultimi giorni. Ci sarà un sopralluogo in settimana ed entro la fine di maggio si arriverà ad una decisione definitiva.

L'impianto balneare castiglionese risale all'inizio degli anni ottanta. E' sempre stato un punto di riferimento importante per i cittadini nel periodo della calura estiva, così come per numerosi utenti in arrivo anche dai comuni limitrofi e per i turisti stranieri che passano qualche settimana nelle nostre campagne.

Le criticità, ai tempi del Coronavirus, non sono poche. Per l'utilizzo degli spogliatoi sarebbe difficile rispettare i protocolli governativi; la vasca piccola potrebbe ospitare al massimo sei bambini; quella grande sarebbe invece in grado di ospitare circa 170 nuotatori - sette metri quadrati a persona – ma i problemi verrebbero dall'accesso contemporaneo al bordo vasca.

Ancor più insormontabili sarebbero le problematiche legate alla sanificazione – secondo gli attuali protocolli - con frequente ricambio dell'acqua: per riempire la piscina castiglionese ci vuole una settimana, per cui anche un solo ricambio a metà stagione sarebbe un'impresa e, alla fine, nel bel mezzo dell'arido luglio, si svuoterebbero i pozzi comunali.

Tanto il Comune, proprietario dell'impianto, che la società che lo gestisce, sarebbero propensi a non cancellare del tutto la stagione balneare 2020 a Fontesecca, ma sarà necessario un esame attento dei problemi sopra elencati, anche alla luce della domanda di fondo: ci saranno bagnanti interessati alla piscina nella situazione attuale?

Impercorribile, consentiteci la battuta, anche l'alternativa corsara del bagno alla “buca di Mulinacci”, lungo il Vingone, come si faceva una volta. Le scarse piogge hanno portato ad un basso livello dell'acqua già a metà maggio e poi ci sarebbe sempre il rischio di qualche ... drone fluviale ad avvistare i bagnanti campagnoli.

Piero Rossi