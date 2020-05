Arezzo, i turisti non ci sono e a Cortona il Falconiere rinvia l'apertura. Chef Baracchi tra lockdown e idee

Ci sono momenti in cui le stelle stanno a guardare. Il pluridecorato Relais il Falconiere di Cortona ha preferito non riaprire con la fine del lockdown. Il perché lo chiediamo a Silvia Regi Baracchi, lady chef che brilla nel firmamento internazionale della super cucina.

Come mai il Falconiere è chiuso?

“Perché abbiamo valutato che non ci sono le condizioni per la ripartenza, considerata l’incertezza che permane sulle disposizioni legate all’emergenza per il settore, che cambiano ancora di frequente, e dato che i movimenti tra regioni e Paesi sono ancora vietati. I costi per riaccendere una struttura come la nostra sono onerosi. Avviarla per poi doverla fermare sarebbe ancor più dannoso”.

Stagione quindi buttata?

“Questo no. Partiremo con le attività diciamo più facili nel mese di giugno: la Bottega Baracchi in centro e la Locanda del Molino a Montanare, che è il nostro ristorante easy. Poi, se tutto va come si spera, il 3 luglio finalmente apriremo il Falconiere”.

Quante persone lavorano per voi?

“Circa sessanta, per lo più con contratti a tempo determinato, sette fisse.”

Avevate molte prenotazioni?

“Altro che. In alcuni mesi anche il 50 per cento in più. Si prospettava un’annata straordinaria. Invece il nostro 2020 non è mai iniziato, ci eravamo fermati a dicembre e dovevamo ripartire ad aprile.”

Italia, Toscana, Cortona, Falconiere. E’ una sequenza logica per molti nel mondo.

“L’ottanta per cento della clientela è straniera e la metà viene da Stati Uniti e America. Aspettando che quei flussi tornino ad esserci, ripartiremo dagli italiani ma questo, dico la verità, mi piace. E’ una sfida. Gli italiani sono stimolanti, esigenti, intenditori, colti: quando li fai felici è una gran bella soddisfazione”.

Una creativa come lei come fa a stare ferma tutto questo tempo?

“E’ una sofferenza... Se avessi voluto fare la casalinga non avrei fatto questo lavoro. Mi manca la cucina, mi manca il rapporto con gli ospiti e con i nostri dipendenti: siamo una famiglia, alcuni collaborano da vent’anni”.

Cosa cambierà?

“Per le camere anziché 34 le dimezzeremo a 17, per una maggior rotazione e privilegiando quelle a piano terra, con meno passaggi possibili in ambienti comuni. Per il ristorante per fortuna disponiamo di molto spazio quindi non ci sarà molto da tagliare. In cucina, nella preparazione, dovremo semplificare. Ma, alla fine, proporremo sempre un’esperienza di alta qualità, tra sapori che raccontano il territorio e la nostra storia, e un ambiente confortevole, curato, rilassante”.

Città turistiche in sofferenza. Cortona tra queste.

“Ora che i turisti non ci sono mancano anche a chi ogni tanto borbottava. In questa fase complicata ci si può deprimere, eppure va fatta di necessità virtù e ognuno può individuare la strada migliore per ripartire e rilanciarsi”.

Dunque siete fermi ma operosi.

“Senza dubbio. La nostra priorità è la salute di tutti e del nostro team, e stiamo usando questo tempo per rifare il ‘make up’ al relais in linea con le disposizioni dell’Oms e del Governo. E il Falconiere, sono sicura, stupirà. Sia come relais che come ristorante gourmet.”

Novità in cucina?

“Avevo studiato un menu primaverile, che è saltato. Partiremo con quello estivo. Tra i quattro menu degustazione ce ne sarà uno ispirato a Pellegrino Artusi, con alcune ricette riscoperte, in occasione dei duecento anni dalla sua nascita. Ora siamo fermi, sì, ma sono sicura che alla riapertura saremo sorprendenti”.

Luca Serafini