Arezzo, il barman Marco Grotti: "Senza movida la città muore"

"Non sparate sulla movida". Lo chiede, anzi quasi lo implora, il re dei drink Marco Grotti, che di movida se ne intende. Uno che ha inventato la "Arezzo da bere" prima che le apericene fossero di ordinanza. E' stato lui, Grotti, a gettare le fondamenta di uno stile di vita ora informale ora chic legato al cocktail, al flute o al tumbler, prima ancora che lo spritz scorresse a fiume nei gioiosi assembramenti aretini.

Grotti, lei difende la movida nel corso di un’emergenza sanitaria in atto?

Senza la movida la città muore, questo è chiaro. So benissimo che dobbiamo usare tutte le accortezze anti contagio. Ci mancherebbe. Ma io dico che non bisogna condannare in modo così drastico i giovani che in Italia, come si è visto, hanno ricreato spontaneamente certi momenti di aggregazione. Movida è sogno, è democrazia, è vita.

Happy hour fuori luogo, però, data la situazione.

“Normali forme di socialità, comprensibili. E’ come quando arriva la pensione ai vecchietti e si riversano tutti alle Poste. Se consenti alle persone di tornare nei locali, sedersi ad un tavolo, consumare qualcosa sul posto, è logico che ci siano certe situazioni. C’è una necessità inevitabile di relazionarsi, di incontrarsi, di vedersi fisicamente. Mica vorremo che i nostri giovani si frequentino solo su internet e sui social?”

Ma il rischio contagio è ancora presente.

“Oltre alle buone norme da seguire, credo che una movida sana parta principalmente da aspetti organizzativi come un tavolino di quelli alti, a birillo, con sopra il bicchiere. E con una serie di pratici accorgimenti di sicurezza”.

Terminata la sua esperienza al Caffè dei Costanti lei però è fermo. Fortuna o sfortuna?

“Nella sfortuna... una fortuna. Diciamo così. Stavo lavorando a un nuovo progetto, mai più nel centro storico, troppo complicato, in periferia. Ma adesso tempi e modi sono da rivedere. Un giorno tornerò in pista”.

Ad Arezzo sarà davvero una falcidie di locali?

“Ci sarà selezione naturale. Come è giusto che sia. Erano diventati troppi gli esercizi, spuntati come funghi”.

Sta gufando?

“E’ la realtà. E se la città non torna ad avere vita è un disastro. Anche il turista anziano che vuol vedere gli affreschi di Piero, desidera un luogo dinamico, giovane, brillante. La movida è un motore economico”.

In che senso?

“Viene considerata un aspetto marginale, superfluo, di corollario. Invece è sostanza. E anche giro di affari. Uscire per la movida significa avere un guardaroba, una cura della persona, dalle scarpe ai capelli, gli abiti, l’auto. C’è un mondo intorno fatto di consumi, un’economia di cui lo spritz è solo una componente”.

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

“Mezzo pieno. Sempre. Certo, ora serve creatività, uno scatto di idee, cambiare. Il sostegno delle istituzioni, del Comune, per tutti, centro e periferie. E’ complicato, ma la gente ha voglia di vedersi, incontrarsi, annusarsi. La movida deve tornare o la città muore”.

Luca Serafini