Dormitorio abusivo scoperto nei locali di un'ex azienda di via Setteponti: due denunciati

Utilizzavano come dormitorio notturno alcuni ambienti della struttura che, alla periferia di Arezzo, ospitava un'azienda i due uomini, un italiano e un tunisino, denunciati dopo l'intervento della Polizia municipale. I vigili urbani sono giunti nell'area dell'edificio, in via Setteponti, su richiesta del curatore fallimentare, dopo che nei locali ex commerciali era stata segnalata la presenza di alcune persone. Durante l'operazione gli agenti hanno accertato che alcuni locali venivano usati come ricovero per la notte dai due uomini, entrambi senza fissa dimora. Nei loro confronti è scattata una denuncia a piede libero per invasione di edificio.