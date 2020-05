Arezzo, Coronavirus: autopsia su ospite della Rsa di Montevarchi morto a 67 anni

Giacomo aveva 67 anni e il giorno in cui è morto per Covid-19, il 14 maggio, gli era arrivato il telefono cellulare che tanto desiderava e che non ha potuto usare. Giacomo aveva una disabilità psichica ma era in salute, dicono i suoi familiari. E’ stato il ventesimo ospite della Rsa di Montevarchi a morire dopo essere stato contagiato nella struttura che doveva proteggerlo e accudirlo.

“Aveva difficoltà motorie e psichiche, ma stava bene, non soffriva di patologie particolari, e questo ha reso la sua morte ancora più inaccettabile per il fratello e i parenti”, dice l’avvocato Elisa Torricelli che con i familiari ha presentato l’esposto-denuncia in procura. Giacomo è il primo morto di Covid della provincia di Arezzo sulla cui salma viene eseguita l’autopsia nell’ambito delle inchieste sui 32 morti nelle Rsa, tutte riunificate in un solo filone con indagini, per ora contro ignoti, affidate ai carabinieri del Nas.

L’autopsia sarà eseguita lunedì a Careggi, dove verrà trasferito il corpo del 67enne dall’obitorio del San Donato, l’ospedale dove Giacomo si è spento. Serve una sala sicurissima, con tutte le dotazioni in grado di proteggere lo staff di medicina legale in un esame delicato e rischioso per possibili contagi. La procura ha affidato l’incarico al professor Marco Di Paolo, della medicina legale dell’Università di Pisa.

La sua relazione sulle cause di morte del 67enne confluirà nel fascicolo nel quale rientrano i casi degli altri morti nelle case di riposo del Valdarno: 20 a Montevarchi e 12 alla Fabbri Bicoli di Bucine. “Non puntiamo l’indice contro nessuno ma chiediamo che venga chiarito se i soggetti che a vario titolo si sono occupati di Giacomo nella Rsa hanno fatto tutto quanto era possibile per scongiurare quello che è avvenuto”, dice l’avvocato Elisa Torricelli. Era una persona “speciale”, Giacomo. Disabile sì, ma si poteva conversare con lui, interagire. Per molto tempo degente a Terranuova, poi Montevarchi. Aveva l’amministratore di sostegno.

Il tampone del 29 marzo diceva che era negativo al Coronavirus. Ma il 14 aprile è arrivata la comunicazione: “Positivo al Covid-19”. Non avendo un quadro clinico compromesso né un’età avanzata (la media dei deceduti aretini, in tutto 44, è 85 anni) si pensava che ce la facesse.

Invece è stato un calvario: prima trasferito a Villa Rugani a Monteriggioni, poi al Modica della Gruccia, quindi l’aggravamento e il ricovero al San Donato il 13 maggio. Il giorno dopo la morte. L’esposto dei parenti ha stoppato l’iter del seppellimento o cremazione. A distanza di dodici giorni ci sarà l’autopsia. Non è escluso che lo sviluppo dell’inchiesta possa portare, se possibile, alla riesumazione di altri degenti morti nelle Rsa, per avere risposte certe sulle cause di morte. Poi Nas e magistrati del pool Covid dovranno accertare se la catena di decessi è stata inevitabile o se sono ravvisabili responsabilità nella gestione dell’emergenza.

Luca Serafini