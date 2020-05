Arezzo, tre maxi parcheggi gratis da giugno a ottobre: in arrivo la decisione della giunta Ghinelli

Parcheggi gratis ad Arezzo nelle aree di sosta del Mecenate, Baldaccio e ospedale San Donato dal primo giugno al 31 ottobre: è atteso tra qualche giorno il via libera della giunta Ghinelli a una delle misure messe in campo dal Comune per fronteggiare gli effetti economici provocati dall’emergenza Covid. Dal primo giugno le tre grandi aree di sosta gestite da Atam saranno gratuite. Gli automobilisti non dovranno pagare - e questo almeno fino al 31 ottobre - il ticket orario da 0,70 euro al Baldaccio e al Mecenate (è di 3 euro l’attuale tariffa giornaliera) e quello fisso di un euro per lasciare la macchina in sosta nel multipiano dell’ospedale. Tre parcheggi che, messi insieme, sfiorano i duemila posti: al Baldaccio sono circa 800, 470 al Mecenate e 714 tra i piani della struttura che si trova accanto al nosocomio della città.