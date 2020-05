Cassa integrazione: nell'Aretino ad aprile 4 milioni di ore. I dati della Camera di Commercio

I dati della cassa integrazione sono la fotografia di un’economia chiamata a fare i conti con un’emergenza, quella del Coronavirus, che non ha precedenti. I numeri elaborati dalla Camera di Commercio aiutano a comprendere cosa sta succedendo in provincia di Arezzo, quali sono le ripercussioni del lockdown sul mondo del lavoro. “Nel solo mese di aprile sono state autorizzate oltre 4,5 milioni di ore” spiega Marco Randellini, segretario generale dell’ente camerale, “oltre 155 volte il valore dello scorso anno e superiore a gran parte delle autorizzazioni annuali concesse negli ultimi anni. Una crescita vertiginosa e ben superiore a quella nazionale anche per il ruolo che il settore manifatturiero ha nel nostro territorio”. Se si guarda ai primi quattro mesi del 2020, spiega ancora Randellini, le ore di cig autorizzate sfiorano i 5 milioni, con un aumento del +1.777%: nel territorio aretino siamo passati dalle 263.219 del periodo gennaio-aprile 2019, alle 4.940.035 ore dei primi quattro mesi di questo 2020 segnato dall’emergenza sanitaria. “Sono dati” sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio, “certamente preoccupanti, ma non certo inaspettati. Adesso, con la Fase 2 e la ripresa delle attività produttive ci attendiamo una drastica riduzione dell’utilizzo di questa tipologia di ammortizzatore sociale. In caso contrario le conseguenze sulla tenuta del sistema imprenditoriale e sulla crescita del tasso di disoccupazione sarebbero rilevanti e potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa per il terzo e il quarto trimestre dell’anno previste da molti istituti ed enti”.