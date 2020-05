Arezzo, Jovanotti in bicicletta si incontra sul crinale di Cortona con Bennati e Bettini

Jovanotti in bicicletta incontra sul crinale della Montagna Cortonese gli ex corridori Daniele Bennati e Paolo Bettini. Casuale oppure no, la riunione ciclistica c'è stata in questa fase di post lockdown che ha dato la stura agli sportivi per riprendere l'attività. Ancora con limitazioni legate al superamento dei confini con l'Umbria, come raccontato dallo stesso Jovanotti nei giorni scorsi a proposito del ritiro di una chitarra proveniente da Città di Castello, con scambio alla "frontiera" di Sansepolcro.

In una foto pubblicata su Instagram appaiono Lorenzo Cherubini con l'aretino Bennati e con Bettini, professionista dal 1997 al 2008, campione olimpico su strada ai Giochi di Atene 2004 e campione del mondo di specialità nel 2006 e nel 2007, dal 2010 al 2013 commissario tecnico della Nazionale di ciclismo su strada dell'Italia.

Sopra alla foto dei tre assieme, la scritta "Ritrovarsi sul crinale dell'Appennino Cortonese con due campioni totali".