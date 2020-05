Morto a 39 anni nello schianto in moto, era titolare di un noto pub

Morto nello schianto in moto, è Thomas Lorenzetti la vittima del terribile incidente stradale avvenuto a Montebello, in provincia di Siena, nel comune di Chiusdino, dopo le 13 di questa mattina, sabato 23 maggio. Aveva 39 anni ed era molto conosciuto in tutta la provincia di Arezzo per essere tra i titolari del Velvet Underground, storico pub nel centro storico di Castiglion Fiorentino, il paese della Valdichiana dove viveva.

Lorenzetti era in sella alla sua moto 1000 quando all'uscita di una curva, riferiscono i carabinieri, si sarebbe verificato l'impatto con un Renault Kangoo che proveniva nella opposta direzione di marcia. Nello scontro il 39enne ha riportato lesioni irreversibili. Non c'è stato nulla da fare per salvarlo. I primi ad intervenire sarebbero stati gli amici che erano assieme a lui per un giro nel Senese con le moto. Tra i centauri anche Gianfrancesco Gamurrini, vice sindaco del comune di Arezzo. Vano il soccorso degli amici e del 118.

La moto di Lorenzetti nello scontro ha anche preso fuoco e questo avrebbe ulteriormente aggravato le conseguenze dell'incidente. Sono dovuti intervenire anche i pompieri per domare le fiamme.

La notizia è arrivata a Castiglion Fiorentino rapidamente ed ha suscitato dolore e sconcerto. Commozione ovunque. Incredulità. La famiglia Lorenzetti è molto conosciuta e stimata, impegnata da sempre anche nella vita sociale della comunità nel terziere di Porta Fiorentina.