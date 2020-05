Tir finisce nella scarpata tra Chitignano e Chiusi della Verna: l'autista chiama i soccorsi

Tir finisce nella scarpata: l'autista attiva i soccorsi e poi, per precauzione è stato trasportato in ospedale a Bibbiena per accertamenti. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 maggio lungo la strada provinciale 60, nel tratto tra Chitignano e Chiusi della Verna. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Bibbiena, intervenuti per i rilievi di rito, l'autotreno è finito fuori strada. Incidente fortunatamente senza conseguenze per il conducente del mezzo: una volta giunti sul posto i soccorritori, per precauzione, l'autista è stato comunque accompagnato nel nosocomio del Casentino. I carabinieri hanno accertato che, sul luogo dell'incidente, ha ceduto un tratto di strada, sul lato guard rail, per circa dieci metri. Il mezzo pesante verrà rimosso ad inizio settimana. Segnali sono stati apposti sul tratto interessato dall'incidente dal personale della Provincia.