Arezzo, Coronavirus: ancora zero positivi e crescono le guarigioni

Coronavirus, domenica 24 maggio con zero nuovi casi positivi ad Arezzo e provincia. Lo comunica l'Asl con il suo report che evidenzia anche come non sia stato registrato nessun contagiato anche nelle province di Siena e Grosseto. La cifra totale delle persone infettate dall'inizio dell'epidemia nell'Aretino resta quindi ferma a 651, con 487 guariti.

Numero, quest'ultimo, in continua crescita: 13 persone hanno superato il Covid-19 e, segnatamente, sono sette i pazienti della provincia di Arezzo: due a Bibbiena, gli altri a Castel Focognano, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Marciano della Chiana, Poppi. Nella Toscana Sud Est sono rimasti in carico 242 casi di cui 144 sono in isolamento domiciliare, 32 in ospedale e 1.178 i guariti sui 1.515. Il dato è riferito alle ultime 24 ore tra le 14 di sabato 23 maggio e domenica 24. Effettuati 839 tamponi tra cui otto sono positivi, riferiti a pazienti sottoposti a verifiche di guarigione. In provincia di Arezzo i deceduti dall'inizio della pandemia sono stati 44.