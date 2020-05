Arezzo, Coronavirus: settimana cruciale per sconfiggere il contagio

Coronavirus, settimana cruciale per verificare l'andamento del contagio, in drastica riduzione. Nella cartina la situazione della Toscana e della provincia di Arezzo come si presentava a metà aprile e il 24 maggio. Il grafico dell'Ars (agenzia sanitaria della Regione) si nota la densità dei puntini rossi nella fase di maggior diffusione. A destra, invece, la cartina si colora di giallo per le guarigioni. E i tre puntini viola sono quelli che indicano gli unici casi positivi riscontrati nell'ultima settimana: 3 nell'Aretino.

Anche ieri, domenica 24 maggio, nessun nuovo caso positivo in provincia di Arezzo e in tutta la Toscana Sud Est. E la settimana che si apre oggi, l’ultima di maggio, ha un grande valore nell’evoluzione dell’emergenza Coronavirus. “I dati ci diranno del riflesso che ha avuto sull’epidemia l’allentamento delle misure restrittive scattato a partire dal 18 maggio”, spiega Antonio D’Urso, direttore generale dell’azienda sanitaria.

“Vedremo cioè se anche in presenza della riduzione delle misure, il trend del contagio continua a scendere, come nell’ultimo periodo”. Se così fosse sarebbe un segnale fondamentale per capire che l’uscita dal tunnel non è lontana. “L’ultimo indice di contagio della Toscana che ci è noto oscilla intorno allo 0,30 e per la provincia di Arezzo siamo sotto: i nostri numeri sono confortanti”.

All’inizio, per ogni persona positiva c’era un potenziale di contagio verso altre due persone e mezza in media. Ma occorre prudenza e continuare ad osservare in modo rigoroso le buone norme di prevenzione contro il diffondersi del Covid-19. Distanziamento sociale, igienizzazione, uso corretto delle mascherine. E’ il ritornello delle autorità sanitarie, degli amministratori, delle istituzioni. L’estate in arrivo e la stanchezza per una quarantena sopportata a lungo, rischiano di avere un effetto rilassamento sui cittadini. Occorre invece tenere duro. Intanto il report di ieri diffuso dall’Asl ha mostrato cifre buone.

Zero nuovi contagiati: ad Arezzo e provincia negli ultimi sette giorni si sono infettati soltanto in tre. Il tasso di contagio, il famoso Rt che deve guidarci verso la fine dell’emergenza, sta quindi galoppando nel verso giusto. Dall’inizio della pandemia i positivi aretini sono stati 651 e di questi ne sono guariti 487. I decessi sono stati 44 di cui 32 nelle Rsa del Valdarno.

La maggior parte dei pazienti è in cura domiciliare, poche decine sono ricoverati al San Donato tra Malattie Infettive, Pneumologia e, i più gravi, in Terapia Intensiva. I nuovi guariti aretini ieri sono stati 7, due a Bibbiena e gli altri a Castel Focognano, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Marciano della Chiana, Poppi.

Ma quella di oggi è una giornata importante anche nell’inchiesta della procura per fare luce sulle morti degli ospiti delle case di riposo di Montevarchi (20) e Bucine (12). A Careggi in un ambiente sicuro e protetto viene eseguita l’autopsia sulla salma del 67enne valdarnese, ventesimo deceduto della Rsa di Montevarchi, che dopo una prima serie di tamponi era risultato negativo, per poi contrarre il Covid - 19 nella Rsa bersagliata dal virus.

Poi un calvario di trasferimenti fino all’aggravarsi delle condizioni e alla morte il 14 maggio al San Donato. I familiari hanno presentato un esposto con gli avvocati Torricelli e Panella. L’accertamento del professor Marco Di Paolo, medico legale, rientra nel fascicolo aperto dalla procura contro ignoti, per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni e mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Luca Serafini