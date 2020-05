Arezzo, "movida ingestibile": il sindaco incontra gli esercenti e decide se chiudere

“Così non va”. Ad Arezzo è stato un sabato sera di caos. Anche se, va detto, scene come la rissa di Perugia qui non si sono viste. Il sindaco Ghinelli riflette però se spegnere la movida o come contenerla. Assembramenti, distanze di centimetri tra le persone, mascherine usate alla leggera: è quello che si è visto in centro. Polizia di Stato e Polizia locale alle prese con quella che il comandante della municipale Aldo Poponcini ha definito “situazione ingestibile”. E’ stato necessario far chiudere i locali (che già autonomamente lo stavano facendo), cercando di sgomberare le piazze più affollate: San Francesco, Badia, Sant’Agostino. Più scorrevole Corso Italia.

“Se non siamo capaci di divertirci in modo ordinato, allora si chiude”, dichiara Alessandro Ghinelli che già nel sopralluogo del venerdì in San Francesco aveva fiutato aria poco rassicurante. “Non sono stato ascoltato”, aggiunge il sindaco riferendosi ai reiterati appelli su facebook e in tv. “Vedremo cosa fare sabato prossimo, attendo la relazione della Polizia municipale e incontrerò a stretto giro i commercianti”.

La decisione verrà presa sulla base di valutazioni e proposte per correttivi. Stewart, orari stretti, cartelli, esortazioni, non hanno funzionato. “Se non ho preso il Covid stavolta non lo prendo più”, dice Poponcini con una battuta eloquente sull’impegno profuso insieme ai suoi agenti per disciplinare la folla vogliosa di aggregazione, di incontri, di estate. “Purtroppo la gente non ha capito che non siamo usciti dall’epidemia e si illude che tutto sia tornato come prima o quasi”.

Ghinelli venerdì aveva già notato “persone mature, con la mascherina al collo, vicine tra loro a parlare fuori dai ristoranti”. Basta poco per rimettere in circolo il virus, proprio quello che va scongiurato. Altrimenti lo sprint finale rischia di riproporre il lockdown. Il popolo del sabato sera, poi, con l’esuberanza dei giovani ha generato un centro brulicante e scene di movida a rischio contagio. Il vice questore Maurizio Liberatori, anche lui sul campo, parla di atteggiamenti di “irresponsabilità” da parte di “indisciplinati”.

Nel corso della lunga e impegnativa notte, fino alle 3 per gestire centinaia di persone in giro, il sindaco Ghinelli e il questore Cilona sono stati tenuti informati minuto per minuto. Né tensione né multe. Necessità prioritaria era diradare la folla applicando la regola dello stare larghi. E ora? “Di certo una movida così sabato non ci sarà”. Scatta un’ordinanza di stop? Non si sa. Si cerca un’intesa con gli esercenti. In gioco ci sono anche gli affari dei locali del centro che dopo il lungo stop avevano potuto riaprire la cassa.

Luca Serafini