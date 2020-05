Arezzo, addio a Thomas: così la sfilata di moto verso il Velvet, poi il giglio omaggio del terziere

E' il giorno di Thomas Lorenzetti, il titolare del Velvet Underground di Castiglion Fiorentino che ha perso la vita sabato 23 maggio nell'incidente con la moto a Chiusdino in provincia di Siena. Oggi, lunedì 25 maggio, la salma del 39enne è arrivata intorno alle 14 alla cappella della Misericordia di Castiglion Fiorentino, proveniente dalle Scotte di Siena. Familiari, parenti, amici attorno al feretro, nel rispetto delle regole imposte dall'emergenza Coronavirus.

Gli amici motociclisti fin da ieri hanno lanciato sui social il tam tam per darsi appuntamento con le moto. Il raduno che era previsto alle 19 è stato anticipato alle 18.30. Anche in questo caso tutto avverrà senza infrangere le restrizioni previste. La manifestazione viene disciplinata dalla Polizia municipale e prevede il transito del corteo di moto dalla Misericordia verso il paese, con ingresso a Porta Fiorentina, quindi Corso Italia, piazza del Comune, breve sosta in piazza Verdi dove nel sottostante vicolo della Tinaia si trova il locale che Thomas Lorenzetti gestiva con passione e competenza. Poi le moto torneranno al punto di partenza. Un saluto dei centauri per il centauro Thomas che sabato è rimasto vittima di un incidente mentre andava con gli amici verso Follonica. Una curva, l'impatto con un Renault Kangoo e non c'è stato nulla da fare.

Anche il Terziere di Porta Fiorentina, al quale Lorenzetti era legatissimo, intende rendere omaggio a Thomas. Rione subito listato a lutto non appena appresa la notizia e questa sera alle 21 un corteo a piedi che muoverà dalla sede fino alla Misericordia, porterà un giglio, simbolo di Porta Fiorentina, da deporre sul feretro.

La salma resterà fino a domani a Castiglion Fiorentino, poi domani ad Arezzo la cremazione. L'addio a Thomas si svolge nella massima semplicità interpretando quella che sarebbe stata la sua volontà. La tragedia ha sconvolto Castiglion Fiorentino, ma Lorenzetti era molto conosciuto un tutto l'Aretino per l'attività che svolgeva al pubblico nel locale punto di incontro e di eventi musicali live.