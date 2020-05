Decreto liquidità: nell'Aretino tremila richieste di prestiti garantiti alle banche

Sono state 2.926 le richieste inviate da Arezzo e provincia per ottenere i finanziamenti previsti dal Decreto liquidità, per intendersi quei prestiti fino a 25 mila euro o a 800 mila euro concessi con garanzie pubbliche a piccole e medie imprese e ai professionisti. La fotografia l’ha scattata il sindacato Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani, che ha pubblicato un report sull’attività svolta in questi ultimi mesi nelle filiali bancarie di tutta Italia. Uno studio dettagliatissimo che non manca di offrire spunti di riflessione anche a livello locale. E c’è subito una particolarità: quella di Arezzo è, a livello percentuale, la seconda provincia in Toscana con il suo 12%, seconda solo a Firenze che di istanze ne ha raccolte 6.456. Dalle filiali aretine sono infatti partite, indirizzate al Fondo Pmi, 2.695 richieste per importi fino a 25 mila euro e 231 per quelli fino a 800 mila. Scendendo nel dettaglio l’importo totale delle 2.695 istanze per prestiti fino a 25 mila euro è di 56.214.545 euro, per un importo medio di 20.859 euro. Inferiore il dato complessivo delle domande fino a 800 mila euro: 28 milioni e 700 mila quello totale richiesto, per un importo medio di 124 mila euro. Secondo i dati della Fabi ad oggi le domande che, sul territorio nazionale, le banche hanno presentato al Fondo Pmi sono state 329.393 (per circa 15 miliardi di euro), delle quali 296 mila per prestiti fino a 25 mila euro, per un totale di 6,2 miliardi di euro.