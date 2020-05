Arezzo, morti per Coronavirus nelle Rsa: blitz dei Nas a Bucine, dieci uomini perquisiscono casa di riposo

Ospiti delle Rsa morti per Coronavirus, dieci uomini del Nas dei carabinieri di Firenze sono entrati nella casa di riposo di Bucine per effettuare una perquisizione. I militari del nucleo specializzato hanno fatto il loro ingresso nella struttura questa mattina, martedì 26 maggio, con in mano il mandato della procura di Arezzo. L'inchiesta condotta dal procuratore facente funzione Luigi Bocciolini e dal pm Roberto Rossi tende a chiarire cause esatte ed eventuali responsabilità di 12 ospiti della Fabbri Bicoli di Bucine e 20 degenti della Asp di Montevarchi.

I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni hanno proceduto ad acquisire documentazione e hanno compiuto accertamenti nei locali della residenza sanitaria assistita dove da marzo in poi gli ospiti hanno iniziato a contagiarsi. E con loro anche gli operatori. Stessa situazione si è verificata a Montevarchi. Dei 44 decessi per Covid-19 in provincia di Arezzo, 32 sono delle due case di riposo valdarnesi dove dopo esposti dei familiari e di associazioni si vuol capire se è stato fatto di tutto per evitare il contagio.

Il fascicolo è aperto contro ignoti per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi acquisite dai carabinieri carte a Montevarchi. Le strutture di proprietà dei due comuni sono gestite da cooperative. Dopo i focolai, la Asl si è presa cura dei pazienti infetti. La situazione negli ultimi giorni sta volgendo al meglio, con una serie di guarigioni.

Lunedì 25 maggio a Careggi il professor Marco Di Paolo, su incarico della procura di Arezzo, ha svolto l'autopsia sulla salma di un uomo di 67 anni, il ventesimo morto della Rsa di Montevarchi.