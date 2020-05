Arezzo, effetto Covid sull'oro: produzione ai minimi, fatturati a picco, c'è chi chiude e futuro incerto

Nel distretto orafo di Arezzo c’è già qualche imprenditore costretto a gettare la spugna. Aziende che chiudono per effetto della crisi Covid. Sono tempi brutti per tutti, e i più deboli saltano. Tra le circa 1.200 imprese dei preziosi ci sarà selezione. Il primo trimestre 2020 ha fatto registrare un crollo del 42,6% dei fatturati, ma il dato è solo un anticipo di quello, ben peggiore, che descriverà il semestre. Dei primi tre mesi dell’anno, infatti, gennaio e febbraio almeno erano stati lavorati: poi, da marzo, la pandemia. Considerato che è seguito un aprile di lockdown totale e un maggio di timida riapertura, senza sbocchi di mercato, è già possibile parlare di fatturati dimezzati. Meno 50% ad essere parecchio ottimisti, ma si teme di arrivare a una flessione di oltre il 60.

“Per chi produciamo se è impossibile vendere?” è la cruda constatazione che proviene da ogni angolo del distretto dove i dipendenti rientrati al lavoro sono un quarto degli organici. I Paesi importatori del mondo sono ancora bloccati dal virus: Oriente, Usa, Dubai. Mercati internazionali e hub di smistamento non funzionano, voli aerei assenti, flussi di vendita ridotti a scarni rivoli. Grande sofferenza e forti interrogativi, mentre il ricorso alla cassa integrazione (con i pagamenti molto in ritardo) per ulteriori cinque settimane è la necessità generale. Triste il capitolo fiere. Niente Hong Kong e, ufficializzato ieri da IEG, saltata al 2021 Oroarezzo che si contava di tenere a luglio.

Troppe incertezze su restrizioni e flying internazionale: Oroarezzo salta al 2021 quando, si spera, i buyers avranno libera circolazione. Ma IEG “offre opportunità e visibilità all’eccellenza manifatturiera del Made in Italy e sostenere le aziende nella fase post lockdown”, si legge in una nota. “Oroarezzo On Stage permetterà agli espositori di potenziare la propria presenza online grazie all’organizzazione di una vetrina virtuale in grado di mostrare ai mercati mondiali le creazioni delle aziende, assistite nella realizzazione di un catalogo con foto, video e novità”. Premiere, sotto l’egida di Beppe Angiolini, sarà digitale, dedicata al gioiello simbolo della ripartenza. Il 9 giugno il titolo del concorso.

Il quadro generale è desolante. Oltre 400 i milioni già andati in fumo nel settore cardine dell’economia aretina per mancati affari. Ci sono eccezioni, con ditte che lavorano perché legate a forniture per canali televisivi, vendite on line o per commesse di griffe della moda. Ma il grosso non è ripartito. I costi fissi da sostenere sono una palla al piede che non tutti riescono a sopportare. L’accesso ai prestiti messo in campo dallo Stato rischia di generare solo ulteriori debiti per gli imprenditori. I flussi a fondo perduto sono limitati.

Chi dispone di un brand riconosciuto, o vi è agganciato in filiera, riesce a barcamenarsi. Certe aziende strutturate investono sull’e-commerce per mettere sulla vetrina web gioielli made in Italy. Ma rispetto alla distribuzione con i vettori tradizionali, c’è tutto un mondo nuovo, digitale e strategico, da allestire e affinare. Con relativa promozione e logistica. Ma più di uno rischia di rimanere a secco nella strada in salita della crisi. Dal distretto si leva la voce di un sostegno mirato che lo Stato dovrà dare. Intanto si attende con ansia almeno la riapertura delle frontiere europee, a metà giugno.

Luca Serafini