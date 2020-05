Arezzo, morti Rsa: acquisite dai Nas cartelle degli ospiti. Sindaco di Bucine: "Fatto tutto il possibile"

Il contagio si placa: anche ieri zero nuovi casi e numero dei guariti che cresce. Intanto i Nas scavano nelle dolorose vicende dei 32 morti delle case di riposo. Perquisita ieri la Fabbri Bicoli di Bucine, dodici decessi per Coronavirus, dopo che nei giorni scorsi gli inquirenti avevano acquisito documenti a Montevarchi, venti morti. “Non è stato un blitz ma una visita previsa”, dice il sindaco di Bucine, Nicola Benini, dopo aver consegnato ai carabinieri, che si sono recati anche in Comune, tutta la documentazione richiesta.

Atti relativi alla Rsa e alla concessione della struttura alla Cooperativa Giovani Valdarnesi. La gestione, tra l’altro, scade a dicembre e l’amministrazione sta valutando il da farsi. Nella casa di riposo i militari dell’Arma hanno svolto accurati accertamenti, visionato gli ambienti e prelevato cartelle personali dei pazienti contagiati e deceduti. Non saranno necessarie le riesumazioni, dice il pm Roberto Rossi, che insieme al procuratore facente funzione Luigi Bocciolini conduce l’inchiesta, contro ignoti, per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose (i malati sopravvissuti al Covid) e violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro (gli operatori sanitari infettati).

Unica autopsia, quella eseguita lunedì sulla salma del 67enne di Montevarchi, l’ultimo dei deceduti. Ieri il sindaco di Bucine e i responsabili della Rsa hanno consegnato le carte chieste dagli inquirenti. Tutto confluisce nel faldone nato dagli esposti dei parenti degli ospiti, che chiedono di sapere se le Rsa valdarnesi erano preparate a fronteggiare il Coronavirus, se è stato fatto di tutto per scongiurare il contagio, se c’erano le protezioni, se sono stati seguiti i protocolli.

Sempre ieri a Bucine eseguiti i tamponi sui 13 degenti ancora positivi che si trovano al piano zero, quello che in origine era degli ospiti Alzheimer. “Vogliamo tornare alla gestione ordinaria della Rsa” dice il sindaco “e c’è l’esigenza di riavere il piano, ora gestito dalla Asl, per sanificarlo e farlo tornare il modulo per i degenti cognitivi e comportamentali”. Questo potrebbe presupporre il trasferimento dei positivi, man mano sempre di meno grazie alle guarigioni, in altra struttura. Tutto da decidere in Conferenza dei sindaci. A Montevarchi 8 gli ospiti ancora infetti.

“Come sindaco e come amministrazione comunale da subito ci siamo mossi per mettere in atto misure volte a evitare la diffusione del virus nella nostra Rsa”, aggiunge Benini. “Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, non spetta a me giudicare, aspettiamo la conclusione delle indagini con fiducia, augurandoci brevemente, così da poter rispondere ai familiari degli anziani che non ce l’hanno fatta e agli operatori, ai quali esprimo vicinanza”. Quanto all’andamento del contagio in provincia di Arezzo, ieri nessun nuovo positivo e tre guariti, due a Sansepolcro e uno a Sestino.

Luca Serafini