Arezzo, spacciatore del Pionta libero dopo un anno torna e viene trovato con droga nei calzini

Liberato un anno dopo la retata al Pionta, il giovane di colore della Somalia aveva il divieto assoluto di bazzicare Arezzo. Invece è tornato. Trovato dagli agenti per due volte al parco Mancini, area Campo di Marte, è stato rispedito in carcere dal giudice Fabio Lombardo. E quando la polizia penitenziaria lo ha controllato, dai calzini sono spuntate dosi di droga. Dodici mesi di cella trascorsi invano: era di nuovo lì a spacciare.

E’ successo in questi giorni e lo straniero è uno degli imputati nel processo ordinario che il 9 giugno dovrebbe concludersi con le sentenze: un folto gruppo di africani accusati per la rete di smercio di droga che a maggio 2019 fu sradicata dalla squadra mobile al parco del Pionta. Quasi tutti i pusher sono fuori. E non è difficile incontrarne qualcuno ad Arezzo. La gente che ama il Pionta lamenta che il lockdown ha azzerato le frequentazioni “pulite”: poche famiglie con bambini, sporadiche presenze di gente che passeggia o porta a spasso il cane. Bottiglie, rifiuti, siringhe e altre tracce mostrano invece la ripresa di frequentazioni poco raccomandabili. Anche se per lo spaccio vengono scelte aree diverse per non finire in trappola.

La fotografia del Pionta ostaggio dei pusher, come era e come rischia di tornare, è nelle pagine appena depositate dal giudice Angela Avila per motivare le sentenze di condanna agli spacciatori nigeriani processati con rito abbreviato (pene da due a quattro anni di reclusione) . Per sottrarsi ad arresti e pesanti conseguenze, circolavano con minime dosi di droga. Ma il giudice, che ha accolto la linea del pm Julia Maggiore, nelle motivazioni descrive come “offensiva” la trama ordita al Pionta, tale da configurare il reato di spaccio nella forma più grave, “il comma 1” e non il quinto, lieve, riferito ad un uso personale. Micro quantità ma maxi giro. Il giudice Avila indica la zona del mercato di droga “contigua a due succursali dell’istituto tecnico Galileo Galilei, al dipartimento di Scienze della formazione, alla Residenza psichiatrica Asl 8, all’asilo Masaccio e alla scuola media IV Novembre”.

Nella mappa dello spaccio: “il Poggetto”, “il campo del ulivi”, i vialetti, le panchine. Sintomatiche certe frasi di approccio captate: “Serve qualcosa?”. “Dieci di maria e venti di coca”. I nascondigli, le palline di droga. “Plurime, reiterate e continue cessioni poste in essere previo contatto telefonico verso numerosi clienti fidelizzati”. Quindi, “al di là del mero dato quantitativo delle cessioni, notevole era il quantitativo di droga movimentato e la relativa capacità di guadagno”, scrive il giudice. “La facilità di rifornire un numero elevato di consumatori quotidianamente induce a reputare che gli spacciatori potessero contare su fonti di approvvigionamento certe, stabili e continue”. Una “organizzazione unitaria a monte, pur se basica e rudimentale”. “Radicata”. “Con logica di sistema”. Poi arrivarono gli agenti “undercover”, mimetizzati da tossicodipendenti. Le telecamere, le cimici, i cani, il blitz.

