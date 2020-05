Arezzo, in terapia intensiva non ci sono più pazienti Covid. Il 39% dei contagi in famiglia, 21% nelle Rsa

Sta finendo. Lo dicono i numeri e le curve. Ma la guardia, anzi la mascherina, va tenuta alta. Contagio ai minimi termini: ancora zero nuovi casi, ieri, in tutta la provincia e notizie buone dall’ospedale San Donato di Arezzo. E’ negativo al Coronavirus l’ultimo paziente rimasto in Terapia intensiva. Resta ricoverato per altre ragioni, ma il nemico Covid-19 non è più nel suo organismo. “Virologicamente guarito”, per stare al gergo dei medici.

Ad oggi i contagiati curati in ospedale sono 11. Sempre di meno. Ben altri numeri circolavano nei giorni della piena tempesta, con medici e operatori di Malattie Infettive, Pneumologia e Terapia intensiva a combattere in trincea. Il dato dello “zero” nel reparto di rianimazione filtra da ambienti sanitari nel corso dell’ennesima giornata senza nuovi casi di aretini positivi al Coronavirus. Mentre si aggiunge un altro numero nella colonna dei guariti: una persona di Bucine che al secondo tampone è risultata fuori dalla morsa del virus.

Secondo il dato storico dell’Azienda sanitaria Toscana Sud Est, ad Arezzo e provincia le persone che dall’inizio della pandemia sono rimaste infettate sono state 651. Stando sempre alle informazioni dell’Asl, i guariti a ieri erano 521. Sappiamo anche che, fonte Asl, i deceduti per Covid in questi mesi sono stati 44. Quindi ci sarebbero ancora 96 aretini alle prese con il virus, tra asintomatici, pauci sintomatici e sintomatici che si trovano a casa o in strutture come le Rsa, e gli 11 ricoverati, scesi a dieci per la guarigione del paziente in Terapia Intensiva. Il tasso di riproduzione del contagio Rt che nei giorni scorsi a livello toscano era sotto lo 0,30 e ad Arezzo era ancora più debole, dovrebbe avvicinarsi man mano sempre più al sospirato zero che significa stop ai contagi.

Mentre la sfida al Covid si continua a giocare negli ambienti sociali, di lavoro e di incontro, adottando tutte le misure di prevenzione (distanziamento, mascherine, igienizzazione), è possibile volgere lo sguardo indietro e capire dove i 651 aretini (370 femmine e 281 maschi) si sono infettati. Per le goccioline di un “droplet”, per contatto, per un qualsiasi altro modo in cui il virus passa da essere umano a essere umano.

Ebbene, il luogo principale di scambio del Coronavirus è la casa, l’ambiente familiare. Il rilevamento dell’Agenzia regionale sanitaria della Toscana attribuisce il 39,48% ai contagi in famiglia. Segue, con il 23,21% il luogo di azione degli operatori sanitari: tra colleghi aretini dello stesso ambito sanitario si sono generati più di due casi su dieci di trasmissione del Covid-19.

Consistente poi, come purtroppo sappiamo, la percentuale di contagi nelle case di riposo: 21,48%. Dei 44 decessi aretini (la Regione ne conteggia però 45) ben 32 sono avvenuti tra le Rsa di Montevarchi e Bucine sulle quali i Nas indagano, contro ignoti, per accertare eventuali responsabilità. Gli altri contesti di scambio dell’infezione sono poi il posto di lavoro (9,33%), gli ospedali con l'1,74% e altre situazioni (4,76%). Un’analisi su quanto avvenuto da inizio marzo in su nell’Aretino, con l’auspicio che queste cifre appartengano al passato e stop.

Luca Serafini