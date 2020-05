Arezzo, in giro senza mascherina: tre multe e due denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

L’ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli sull’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, ha fatto le prime vittime. Tre sanzioni e due denunciati. E’ successo giovedì 28 maggio, nel primo giorno dell’applicazione. Elevate tre multe da 400 euro e due di questi sanzionati, si sono beccati anche una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, perché si sono rifiutati di mettere la mascherina. Il tutto è accaduto in pieno centro. Intanto da venerdì 29 maggio parte la maxi area pedonale. Dai Bastioni fino al Duomo, gli esercenti di bar e ristoranti potranno mettere fuori i tavolini. Si tratta anche di allargare le maglie della movida per permettere di osservare il distanziamento sociale. La maxi zona pedonale entrerà in vigore alle 19 per chiudersi all’una. Venerdì 29 e sabato 30 maggio. Ma dal prossimo fine settimana sarà compresa anche la domenica.