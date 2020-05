Arezzo, padre e figlio arrestati per tentata estorsione all'ex datore di lavoro

Padre e figlio arrestati per tentata estorsione all’ex datore di lavoro. E’ una storia intricata e controversa che lunedì scorso ha fatto finire in carcere due uomini: un ventenne ed il babbo cinquantenne. Il fatto è avvenuto in Valdarno. Per la precisione nell’ufficio di una nota impresa edile della zona, dove ad un certo punto, quando la situazione è diventata pesante, sono saltati fuori i carabinieri della compagnia di San Giovanni, evidentemente già pronti ad intervenire. Tra padre e figlio e l’imprenditore edile pare ci fossero delle tensioni in atto da tempo, per il rapporto di lavoro precedentemente interrotto. Questioni economiche e non solo.

Pare che la rivendicazione fosse quella di poter avviare un nuovo contratto per la ditta: tornare cioè in organico. Un desiderio trasformatosi in pretesa, secondo la procura di Arezzo che ipotizza la tentata estorsione, e cioè “l'ottenimento di un ingiusto profitto mediante la violenza o la minaccia”. Si parla anche di bottiglie contenenti un liquido, forse benzina, trovate in un cantiere dell’impresa. Una situazione insomma difficile, con il figlio del datore di lavoro ed un dipendente, particolarmente esposti fino a sentirsi in pericolo.

Lunedì scorso, la riunione negli uffici della ditta. Ma quello che doveva essere un chiarimento, sarebbe degenerato fino al duplice arresto. Secondo gli inquirenti, gli atteggiamenti e le frasi pronunciate, configurano il grave reato. Del tipo: se non mi assumi va a finire male. Vere minacce (perfino di morte) o uno sfogo sopra le righe? Fatto sta che padre e figlio, operai, sono stati tratti in arresto. A coordinare l’attività di indagine è il pm Angela Masiello.

Ieri con collegamento da remoto via Skype è stata celebrata l’udienza di convalida. I due arrestati, da Sollicciano, hanno interloquito con il gip Claudio Lara e con il loro avvocato, Andrea Burzagli. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il difensore ha sollevato una serie di questioni per mettere in dubbio la legittimità dell’arresto. Il giudice Lara si è riservato e fino a tarda sera non si conosceva la decisione su convalida e misura cautelare per il cinquantenne e per il ventenne.

Luca Serafini