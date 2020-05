Arezzo, aste rinviate a settembre: dal trapano allo yacht. Ma si prova sui social

Dal trapano allo yacht, si sono bloccate anche tutte le aste. Un business che ad Arezzo genera mille gare l’anno con largo seguito di persone a caccia di affari tra ville, appartamenti, auto, utensili e merci varie. Il lockdown della giustizia tiene serrata la porta delle sale per le vendite giudiziarie. Impossibili fino a nuovo ordine i raduni fisici: limitati con il contagocce perfino i processi penali, figuriamoci le adunate tra pretendenti di oggetti destinati a chi offre di più. Un bel problema. Prima di tutto per i dipendenti dell’IVG, Istituto vendite giudiziarie, che con scrupolo e professionalità lavora per i tribunali di Arezzo e di Siena. Una quarantina di addetti per i quali l’attività non ripartita a regime. Tutto rinviato a dopo la pausa feriale della giustizia, quindi a settembre inoltrato.

In altre zone d’Italia le aste sono riprese. Anche a Bergamo, tra le zone del Paese più colpite dall’epidemia. Ad Arezzo le complicazioni del settore coinvolgono anche le esecuzioni immobiliari, tutte ferme su disposizione del presidente del tribunale, se nelle abitazioni ci sono persone. Basandosi sulle carte a disposizione, senza poter fare verifiche. Pur di far ripartire anche in modo parziale le aste, si sta lavorando sul fronte social e telematico. Nel mese di giugno IVG, dopo una mirata attività di pubblicità e comunicazione, metterà in vendita alcuni lotti che consistono in arredamenti ed elementi della ristorazione, auto, moto e altri oggetti vari. Gli interessati potranno rendersi conto delle merci visionandole in videoconferenza su un profilo dedicato aperto su facebook.

Il criterio del “visto e piaciuto” non potrà essere declinato in tutto e per tutto toccando con mano i lotti, m..a si potranno fare domande da remoto, farsi mostrare i beni in tutte le loro parti, caratteristiche e funzioni. Sulla base di ciò verrà poi aperta la sfida telematica per l’aggiudicazione in modo disciplinato dalle normative vigenti per le aste. Ma a fronte della mole di lavoro che solitamente svolge IVG, si tratta solo di una piccola percentuale di attività. Meglio di niente, certo, in attesa di poter riprendere a pieni giri, con tutta una serie di vendite che devono essere definite, sia sul fronte dei beni provenienti da fallimenti che da altre situazioni o da confische.

Mentre il mondo delle aste è sintonizzato sull’onda della alienazione dei beni di tutti i negozi Mercatone Uno sparsi in Italia, con bando del tribunale di Milano, sulla piazza aretina sono innumerevoli gli immobili di pregio - perfino il castello di Battifolle - le cui aste scivolano a nuova data (da definire). Va a fine anno anche lo yacht Lapedo, simbolo della potenza e dei guai della famiglia della moda e del vino, Moretti. La barca confiscata ad Andrea, figlio di Antonio, ha ricevuto interessi dall’estero. Finché non ci sarà libera circolazione tra Stati, per vederla e partecipare all’asta (base 790 mila euro) la gara non ci sarà.

Luca Serafini