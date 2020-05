Villetta abusiva in costruzione sequestrata dal nucleo edilizia della Polizia Municipale di Arezzo. L'intervento è scattato a Castelsecco, area sottoposta a vincolo di tutela archeologica e paesaggistica.

L’ufficiale e gli agenti sono intervenuti in un cantiere edile dove era in corso la realizzazione di un fabbricato in pietra non lontano dalle rovine di Castelsecco.

Lo stato di avanzamento dei lavori, riporta una nota della Polizia Municipale, consisteva nell’avvenuta realizzazione della fondazione sulla quale era già stata fissata una struttura portante metallica composta da otto colonne alte circa quattro metri e nella parziale costruzione di un muro perimetrale in pietra.

Tutta l’attività edilizia è stata effettuata in totale assenza di permesso di costruire. Il cantiere e la struttura sono stati posti sotto sequestro al fine di impedire un ulteriore avanzamento dei lavori, dandone contestuale notizia all’autorità giudiziaria.