Serpente morto trovato in una confezione di pannolini. Accertamenti di carabinieri e Asl

Un serpente morto, di piccole dimensioni, è stato trovato all'interno di un pacco di pannolini. Sono in corso gli accertamenti da parte di carabinieri e Asl Toscana sud est per capire come il rettile possa essere finito in quella confezione. L'incredibile scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, da una famiglia che risiede in un centro del Valdarno. E' scattato il sequestro da parte dei militari dell'Arma e la Asl si è messa in contatto con la famiglia e ha quindi chiesto alla ditta fornitrice spiegazioni sull'accaduto. "La Asl" spiega una nota, "è adesso in attesa della risposta della ditta per assumere le iniziative conseguenti".