Arezzo, altri sei mesi di indagini sul caso Coingas che scuote il Comune. E il pm se ne va

Altri sei mesi di tempo per chiudere le indagini su Coingas. Li ha chiesti per la seconda volta la procura della repubblica, che da un anno si occupa delle presunte “consulenze d’oro”, con l’ipotesi del peculato e di altri reati: abuso d’ufficio e favoreggiamento. Carte bollenti che toccano l’amministrazione comunale coinvolgendo, a vario titolo, il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Alberto Merelli, big come il presidente del gigante Estra, Francesco Macrì, gli amministratori di Coingas di ieri, Sergio Staderini, e di oggi, Franco Scortecci, ed una serie di professionisti. Soldi di Coingas (spa dei comuni) dati ad avvocati e commercialista, in modo troppo generoso, senza reali necessità né selezione: questa la contestazione intorno alla quale lavora il pm Andrea Claudiani, che tra l’altro si accinge a lasciare Arezzo, con lo spinoso faldone che dunque passerà ad un altro collega. Claudiani si trasferisce alla procura generale di Perugia. Magistrato rigoroso ed equilibrato si sta occupando del caso Fredy Pacini (il gommista che ha ucciso il ladro entrato in ditta) e della bancarotta Banca Etruria.

Il caso Coingas emerse con le perquisizioni di inizio luglio 2019, eseguiti in uffici privati e in Comune, ma le iscrizioni nel registro degli indagati erano precedenti. E dato che le indagini svolte sul campo dalla Digos non si sono ancora concluse ecco che la procura chiede al gip ulteriore tempo. Si arriverà così a fine 2020. Le eventuali richieste di processo o di archiviazione potrebbero scattare, a questo punto, dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Arezzo che si terranno a settembre. La richiesta di proroga (che per le indagini preliminari può arrivare fino a 18 mesi), in questa prima fase riguarderebbe i professionisti destinatari degli incarichi finiti nel mirino degli inquirenti (il fiorentino Ettore Olivetti Rason e Marco Cocci), l’ex amministratore di Coingas, Staderini, il presidente di Estra, Macrì, che nel teorema della procura è indicato come dominus di Coingas, e l’assessore comunale a bilancio e partecipate Merelli.

Proprio una sua conversazione telefonica intercettata dalla Digos, coinvolge nell’inchiesta il sindaco Ghinelli. Con il primo cittadino che sembra incalzare l’assessore affinché induca i sindaci revisori di Coingas a far cessare le loro ostilità sull’approvazione del bilancio che conteneva appunto le “convenzioni d’oro”. Un sollecito, quello di Ghinelli a Merelli, con tanto di possibili conseguenze per i revisori (il ritiro dell’incarico), motivato in consiglio comunale dal sindaco con la preoccupazione, da amministratore della città, che la situazione sfociasse in un blocco di Coingas. Cosa assai negativa, visto il flusso di soldi (tre milioni), i dividendi Estra, alle casse del Comune capoluogo che detiene il 45 per cento delle quote.

E’ presumibile che dopo la prima tornata di richieste di proroga, seguano le altre, in base alle date di iscrizione nel registro degli indagati.

Val sempre la pena ricordare che indagati non equivale assolutamente a colpevoli di un reato. L’inchiesta dovrà accertare se tutto si è svolto in modo conforme alle regole e alla buona gestione del denaro pubblico, o se vigeva, complice la politica, la prassi di un sistema di affidamento allegro delle consulenze ad “amici”. I professionisti incaricati sostengono di essere stati pagati per lavori realmente svolti per la spa dei comuni. Si parla di oltre 400 mila euro.

Il faldone è già enorme, tra intercettazioni, verbali, interrogatori, documenti. E dalle registrazioni fatte di nascosto negli incontri riservati, da Staderini, è fiorita l’inchiesta Multiservizi, altrettanto delicata e complessa, che richiederà sicuramente anch’essa una proroga. Qui l’ipotesi d’accusa centrale è la corruzione. Un patto alla base della nomina di presidente della società dei servizi cimiteriali. Altri personaggi, altri indagati. Il sindaco no, solo partecipante agli incontri cristallizzati dagli audio registrati sottobanco e divenuti oggetto d’indagine.

Luca Serafini