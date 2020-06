Arezzo, Ciccio Graziani tra serie A che riparte e lockdown calcetto. "In quarantena ho fatto l'imbianchino"

“In quarantena ho fatto l’imbianchino, il giardiniere, lo svuota cantine. Come tutti ho atteso a casa che il peggio passasse. Ho desiderato tanto il calcio e ora ne sento il profumo: forse ci siamo, ma dobbiamo stare attenti”. Ciccio Graziani imbrigliato dal lockdown ha sofferto molto più di quando i difensori gli mordevano i polpacci in area di rigore. Anche il campione del mondo 1982 riassapora il graduale percorso verso la normalità. Senza affrettare i tempi però. Sulla riapertura degli impianti di calcetto che il ministro Spadafora auspica il 15 giugno, Francesco Graziani è cauto.

“Ho sentito questa cosa, non è ancora ufficiale e ho dei dubbi”, dice Ciccio, che possiede l’impianto Occhi Verdi, vicino allo stadio di Arezzo. “E’ uno sport di contatto, vediamo l’evolversi della situazione e attendiamo disposizioni. Noi, come tutti nel settore, abbiamo dovuto interrompere e mettere in cassa integrazione il nostro dipendente. Ho voglia anche io di calcetto, ma aspettiamo”. Una miriade di partite saltate, tornei, aggregazione. Tutto bloccato. Il popolo del calcio a 5 attende fiducioso.

Intanto il calcio dei big può ripartire, con tutte le prescrizioni. “E io torno a fare il commentatore in tv”, prosegue Graziani “sono curioso di vedere come ripartirà il campionato”. In quarantena Ciccio ha ottimizzato i tempi riscoprendo insieme alla moglie Susanna mestieri da artigiano, si è contenuto nel cibo scegliendo alimenti con meno grassi (“Non ho messo su neanche un chilo”), si è riguardato con nostalgia in tv vecchie partite di quel passato in cui era protagonista. “Ma anche gran premi di formula uno, moto gp, il basket americano.” Ha trepidato alle notizie di ogni sera sull’andamento del Coronavirus: “Ho seguito le dirette del sindaco di Arezzo Ghinelli, che ormai è diventato una star, i tg, gli approfondimenti”. Ora che la curva si è appiattita e il fischio di inizio a Coppa Italia e Serie A sta per arrivare, Ciccio è felice. “Ripartire è importante. Per il sistema calcio, che sappiamo ha un suo peso economico e finanziario, ma anche per la passione della gente. Certo, con gli stadi vuoti non è la stessa cosa, ma già vedere ruzzolare un pallone e ventidue giocatori dietro è una gran cosa”.

Ha dato un’occhiata fredda alla Bundesliga, il calcio tedesco. “Non mi appassiona, perché non ci sento niente per squadre che non posso tifare”. Invece c’è ansia di sapere come saranno i valori in campo alla ripresa da noi. “Siamo tutti curiosi di capire cosa possono dire Lazio, Atalanta e Napoli, se la Juventus sarà la stessa, la reazione dell’Inter, e poi il Torino, la Fiorentina, il Milan...” Graziani di nuovo in pista. Tanta voglia di calcio. E di calcetto. C’è un esercito di ragazzi e di signori con la pancetta che fremono per tornare a sfidarsi, prima di una pizza. Ai campi di Ciccio e ovunque ci sia un rettangolo con due porte.

Luca Serafini