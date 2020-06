Arezzo, due padri morti in due incidenti: il dolore di un paese

Due padri morti in due incidenti nel giro di pochi giorni: Pratovecchio Stia è un paese colpito dal dolore. Prima Luca Canestri, 42 anni, deceduto in seguito a uno scontro d'auto, poi Ion Fortade, nato in Romania ma da tempo residente in Casentino, che ha perso la vita nel terribile incidente sul lavoro, schiacciato da un albero.

L'inizio di giugno è pesante per il comune dell'alto Casentino. Ieri, mercoledì 3 giugno, alla Calla si è consumata la tragedia in un bosco di faggi dove Fortade, boscaiolo residente a Pratovecchio, stava lavorando all'abbattimento di alcune piante. Un tronco gli è piombato addosso e non gli ha dato scampo. L'inchiesta aperta dal pm della procura di Arezzo, Andrea Claudiani, dovrà stabilire se ci sono responsabilità nell'accaduto, se sono state rispettate tutte le regole previste per assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro. La salma dell'uomo, che lascia una figlia di 12 anni, è all'obitorio dell'ospedale di Bibbiena, dopo il laborioso recupero da parte di Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, 118. Accertamenti dei carabinieri. Sul posto il boscaiolo era insieme a colleghi e titolare: gli inquirenti ricostruiscono posizioni, movimenti e dinamica dell'accaduto.

Intanto si attende il rientro in paese della salma di Luca Canestri, operaio di una ditta di infissi, che il 24 maggio con la sua Lancia Y era finito contro un albero al centro della carreggiata di via Roma, alle porte di Stia. Anche in questo caso aperta un'inchiesta sulla dinamica per valutare l'eventuale coinvolgimento nel sinistro di un altro veicolo, per evitare il quale il 42enne di Stia avrebbe sterzato perdendo il controllo. Il decesso, nonostante gli sforzi dei medici, è avvenuto il primo giugno a Careggi. La notizia ha addolorato la comunità casentinese dove la famiglia è molto conosciuta. Canestri lascia una figlia di sei anni.

A Pratovecchio Stia si attende in entrambi i casi il nulla osta delle autorità per consentire l'ultimo saluto ai due uomini.